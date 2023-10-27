Сотни тысяч туристов в этом году выбрали Камчатку как место отдыха

Вода в октябре всего 6 градусов, но это не в силах остановить тех, кто преодолел несколько тысяч километров ради того, чтобы искупаться или хотя бы просто увидеть своими глазами Тихий океан.

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Одна из путешественниц Вероника Ларионова сообщила, что приезжает туда, чтобы напитаться энергией, силой и побыть с семьей, с ребенком. Другая - Ольга Кротова - с друзьями прилетела на Камчатку из Иркутска. Край тоже живописный, но от камчатских пейзажей вокруг захватывает дух.

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«На берегу омытая Тихим океаном палка. Я всегда привожу сувенир. Будет лежать дома и украшать интерьер. Обязательно песочка возьмем», - сказала она.

В прошлом году полуостров посетили 300 тысяч человек. По прогнозам в этом будет еще больше. Регион активно развивается и становится все более доступным и привлекательным для туристов.

«Это Халактырский пляж - один из самых доступных на Камчатке. Сюда можно доехать даже на общественном транспорте, поэтому не удивительно, что его посещают десятки туристов. Место удивительной красоты. Вот Тихий океан, но спокойным он не бывает. Волны могут достигать 10 метров. Под ногами черный вулканический песок - около 20 метров, а сам пляж раскинулся на 50 километров», - показала корреспондент «Звезды» Мария Герман.

Полуостров способен удивить самого избалованного туриста. Индивидуальный предприниматель Дарья Талина рассказала, что начали строить новые гостиницы, комплексы, глэмпинги и «люди покупают джипы, чтобы перевозить».

«Каждая бюджетная экскурсия в этом году была от четырех тысяч, <...>. Это если ездить на вахтовках, в составе большой группы. В принципе можно. Но не забывайте, что питание здесь и перелет, конечно, будут дорогими», - добавила она.

Но красоты Камчатки повсюду и доступны каждому. Холод Тихого океана компенсирует горячая вода термальных источников. Всего в 130 километрах от Петропавловска-Камчатского находятся Малкинские ключи. Владимир Назаренко сказал, что информацию об этом месте посмотрели в интернете, собрались, добрались по картам, никаких ограничений в дороге, приехали.

Во время морских прогулок можно увидеть касаток или сивучей. Дикие животные встречаются даже на смотровой площадке в Петропавловске.

Рыбалка, серфинг, и, конечно, восхождения на вулканы. Их на Камчатке около 300. Большинство молчат, а вот 29 - проявляют активность.

«Обычно на этой смотровой площадке много туристов, но сейчас не сезон и погода плохая. Отсюда в ясный день открывается красивый вид на поселок Ключи. Он небольшой, население 4,5 тысячи человек. Но расположен в удивительном месте - в окружении сразу нескольких действующих вулканов. В той стороне Безымянный и Ключевской. Он, кстати, самый большой в Евразии, а до него всего 30 километров. А там Шивелуч, но его тоже не видно из-за сильной облачности. О его присутствии можно вспомнить, если посмотреть под ноги: на земле еще остался пепел, который вулкан выбросил в апреле этого года», - сообщила корреспондент Мария Герман.