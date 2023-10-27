Кольцевой маршрут соединит туристические места Южного Урала
На Большой уральской тропе в 2026 году откроют второй кольцевой туристический маршрут. Об имеющихся планах сообщает со ссылкой на пресс-службу центра проектного развития и туризма Челябинской области «Интерфакс».
Как уточнили в пресс-службе, новый турмаршрут соединит ключевые объекты природного, промышленного и культурного туризма региона. По данным представителей центра проектного развития и туризма, протяженность маршрута составит 150 километров.
Воспользовавшись турмаршрутом, желающие смогут пройти через Златоуст, национальный парк «Таганай», озеро Тургояк, город Миасс, экотропу «Кошкуль», горнолыжный курорт «Солнечная долина» и хребет Уреньга.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге появится новый туристический маршрут, сформированный вокруг восьми художественно оформленных объектов.