Россиянам предложили новый авторский маршрут по Мурому

Ресторанно-гостиничный холдинг WeFamilyGroup, вдохновленный историей древнерусского города Муром, разработал новый авторский маршрут выходного дня с акцентом на гастрономию, архитектуру и историю купеческой России. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга.

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Путешествие начинается с размещения в дизайнерском отеле «Муром». Он расположен на главной улице города, которая была создана в конце XVIII века по плану архитектора Ивана Лема, утвержденному Екатериной II в 1788 году.

«Улица вела по направлению к Москве и служила главной городской артерией, где селились зажиточные купцы и мещане в "мебелированных" номерах — аналогах современных отелей. В отличии от номеров XIX века, в отеле есть все необходимое для комфортного отдыха после длительных пеших прогулок и экскурсий: фирменные матрасы и постельное белье, вафельные халаты, шторы blackout, премиальная косметика из Красной Поляны, а также чайно-кофейные станции с травяными сборами», — говорится в сообщении.

В первое утро после завтрака гид покажет и расскажет гостям об истории, знаковых и святых местах Мурома. Во второй половине дня пройдет кулинарный мастер-класс по изготовлению известных муромских калачей: они появились на гербе города по распоряжению Екатерины II после того, как императрица была приятно удивлена, попробовав это изделие проездом через Муром. Гостей также ожидает дегустация винной карты и закуски — калачи и сыры из сыроварни Тамбовской области.