План развития территории озера Кезеной-Ам разработают до конца года

Разработку мастер-плана территории высокогорного озера Кезеной-Ам в Чечне планируют завершить в декабре 2023 года. При его создании будет использован кластерный подход.

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«Мастер-план в декабре этого года в окончательной версии мы получим. План предусматривает создание средств размещения, ресторанов, развлекательных объектов на прилегающей к озеру территории. То есть охват новых земельных участков, чтобы это был кластерный подход», — сообщил ТАСС министр туризма Чечни Муслим Байтазиев, уточнив, что разработкой занимается архитектурное бюро Wowhaus.

Глава Минтуризма также рассказал, что на курорте «Ведучи» в конце следующего года планируется завершить строительство горнолыжных трасс и канатной дороги протяженностью 4,4 километра, которая свяжет северный и южный склоны. «Недавно было принято решение также разместить видовой ресторан на сервисном здании. Изменения уже внесены в проект», — добавил он.

Ранее сообщалось, что на берегу озера Кезеной-Ам началось строительство гостиницы на 150 номеров с рестораном, бассейнами и конференц-залом. Комплекс планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году, после чего там можно будет проводить крупные событийные мероприятия.