Куда сходить с детьми на осенних каникулах в Петербурге

Осенние каникулы начнутся в Северной столице с 30 октября. Однако уже сейчас многие мамы и папы начали планировать образовательную и развлекательную программы на этот период. «ФедералПресс» рассказывает, как провести время с детьми на осенних каникулах, чтобы интересно было и родителям, и детям.

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Фестиваль «Детские дни» стартует в Северной столице с 28 октября. Он продлится до конца школьных каникул 6 ноября, пишет ТАСС. Уточняется, что некоторые события пройдут позже – 11–12 и 18–19 ноября. В проекте примут участие больше 50 культурных площадок. Речь идет о музеях, библиотеках и книжных магазинах. Тема события – «Случай».

Организаторы запланировали два блока: игру-путешествие и параллельную программу. Ребятам будут задавать философские вопросы и рассуждать вместе с ними. Для игры-путешествия разработаны детские маршруты по экспозициям 20 музеев. Программы подойдут ребятам от 5 до 12 лет.

Напомним, что Северная столица попала в топ-3 популярных направлений на ноябрьские праздники. Поскольку праздничные дни совпадают со школьными каникулами, турфирмы стараются включать в программы элементы детских интерактивов и музеи, которые могут быть интересны юным путешественникам.

Куда отправиться с детьми разных возрастов

С самыми маленькими можно посетить музей-квартиру поэта Александр Блока. Ребята смогут познакомиться с его детским творчеством, также можно будет сделать поделку из бумаги. В новом музейном пространстве «Ловцы снов» в Гостином дворе разработан специальный маршрут для детей.

Вторая часть музейного пространства на Садовой улице, 17, будет отдана под специальный проект «Детских дней». Речь идет о выставке «На связи!» московского Музея криптографии.

Подросткам будет интересно в Петергофе. Там они смогут провести квест-расследование под названием «Случай на телеграфе».

Кроме того, можно будет посетить музей Арктики и Антарктики, театр кукол, театр сказки, музеи известных писателей. В числе новых площадок фестиваля в этом году – Музей-квартира Исаака Бродского, музей «Невская застава» и многие другие.