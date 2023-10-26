В тюменских отелях выросла стоимость проживания
За прошедшие 9 месяцев средняя стоимость проживания в отеле увеличилась в Тюменской области на 6,4%. Об этом рассказала журналистам директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.
"Средний чек варьируется от 600 рублей (хостелы) до 5500 руб. (в гостиницах уровня 3 и 4 звезды) за одноместный стандартный номер", - сообщила Трофимова в беседе с РБК.
Всего в Тюменской области около 10 тыс. гостиничных номеров. Средний чек туриста в регионе составляет от 16 до 30 тыс. рублей.