В Ингушетии отреставрировали десятки средневековых башен

В Ингушетии восстановили 12 средневековых памятников в поселении горного Джейрахского района республики. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона, передает «Интерфакс».

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«Отреставрировано 4 боевых, 1 полубоевая и 7 жилых башен. Исторический башенный комплекс в средневековом поселении тейпа Евлоевых "Ний" состоит из 4 боевых башен, 1 полубоевой, 13 полуразрушенных жилых, 2 столпообразных святилищ и 14 склеповых могильников», — рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что «Ний» ранее представлял собой жилой квартал, который входил в селение Гули Джейрахского района. Сейчас он входит в состав национального историко-архитектурного заповедника. Наиболее разрушенными считаются жилые башни, их тоже планируется восстановить.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов отметил, что отреставрированные памятники приобрели первозданный вид, и указал, что это говорит о высоком мастерстве специалистов.