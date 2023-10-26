Город, где дешевле всего обойдется проживание на новогодние праздники

Правда, город занял по популярности у туристов, желающих отправиться в путешествие на январские праздники, только пятое место.

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Эксперты рассказали, во сколько обойдется проживание в гостиницах и отелях на новогодние праздники. Так, по данным экспертов МТС Travel и Bronevik.com, в этом году средний чек бронирований вырос до 21,6 тыс рублей за трехдневное проживание.

Дешевле всего обойдется номер в гостинице, расположенной в Калининграде. По данным экспертов, здесь сутки стоят в среднем 6 тыс рублей. Но, несмотря на это, направление заняло только пятое место по популярности среди туристов.

Первое место среди городов, в которых хотят провести новогодние каникулы, занимает Москва. Но средняя цена на объекты размещения в столице дороже — примерно 7,1 тысячи рублей.

Номер в гостинице в Петербурге обойдется в среднем в 7,2 тыс, в Казани — 8,9 тыс, в Нижнем Новгороде — 7 тыс рублей.