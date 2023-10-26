Татарстан за девять месяцев посетили почти 2 млн туристов

За январь-сентябрь 2023 года Татарстан посетили 1,9 млн туристов. Такие данные представил Госкомитет республики по туризму на основе сведений о размещениях в гостиницах и отелях.

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За три квартала этого года объем реализации туристских, санаторно-оздоровительных и гостиничных услуг в Татарстане составил 22 млрд рублей.

Напомним, столица Татарстана вошла в топ-3 российских городов для отдыха в зимние каникулы. Казань уступила лишь Москве и Санкт-Петербургу.