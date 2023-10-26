В Калининграде цены на съём комнат растут медленнее, чем по России

В Калининграде цены на съём комнат растут медленнее, чем в среднем по России
В Калининграде цены на съём комнат растут медленнее, чем в среднем по России. Об этом сообщают аналитики «Мира квартир».
Эксперты сравнили показатели за последние полгода. В Калининграде съём комнат с апреля подорожал на 0,4% и составил 8 962 рубля в месяц. В среднем по всем городам прирост составил 5,2% (до 8716 руб./мес.).
Самый активный скачок произошел в Новокузнецке (+36,1%), Владикавказе (+31,8%) и Чебоксарах (+25,8%). Снизилась плата за комнаты больше всего в Кирове (–9,3%), Мурманске (–8%) и Магнитогорске (–5,1%).
За последние три месяца спрос на продажу земли в Калининградской области вырос на 9%.