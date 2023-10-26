В Ленобласти появится уникальный тур по православным достопримечательностям

Создание уникального двухдневного тура с посещением восьми исторических мест и православных достопримечательностей обсудили на круглом столе по вопросам православного туризма в Ленобласти.

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В рамках маршрута туристы посетят Церкви Феодора Стратилата и Троицы Живоначальной в Кисельне и Иссаде, Собор Рождества Богородицы в Новой Ладоге, Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Сясьстрое, а также церковь в Паше, Доможирово и Лодейном Поле, и Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь.