Самые красивые деревни России

Если жизнь в большом городе надоедает, стоит запланировать путешествие в деревню. О самых красивых деревнях страны — в материале "Рамблер".

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В России даже существует Ассоциация самых красивых деревень, которая занимается сохранением и развитием культуры в небольших, но ухоженных населенных пунктов.

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Бехово, Тульская область

Kazimierz Mendlik/commons.wikimedia.org

Бехово входит в список самых красивых деревень мира по версии ООН. По соседству жил великий русский художник Поленов, для беховских крестьян он построил школу и церковь и еще при жизни открыл музей в своей усадьбе.

Кинерма, Карелия

ninara/commons.wikimedia.org

Кинерма впервые упоминается еще в «Писцовой книге Обонежской пятины» в 1563 году. Здесь есть старинная церковь (Часовня Смоленской Божьей Матери XVIII века), улицы, пропитанные историей, дома-памятники архитектуры. Многие жители деревни до сих пор занимаются народными промыслами и сельским хозяйством, проводят экскурсии и мастер-классы для туристов.

Тарбагатай, Бурятия

Тарбагатай — центр притяжения старообрядческой культуры в России. В деревне много ярких деревянных домов с резными наличниками и расписными ставнями. Здесь есть музей, в коллекцию которого входят рукописи, книги, памятники древнерусской литературы возрастом почти в 500 лет. Культура Тарбагатайского района в 2001 году вошла в Список шедевров устного и нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Старая Ладога, Ленинградская область

Караванов Лев/commons.wikimedia.org

Старая Ладога — одно из древнейших поселений России. Считается, что село было основано еще в VIII веке и служило резиденцией первого древнерусского князя Рюрика. Здесь начинался знаменитый путь "из варяг в греки". В Старой Ладоге сохранились Староладожская крепость с Георгиевской церковью, Никольский и Успенский монастыри, Успенский собор.

Вятское, Ярославская область

Vyatskoe/commons.wikimedia.org