Курортный сбор в Калининграде будут платить не все туристы

Курортный сбор в Калининградской области, как ожидается, будет запущен уже в начале 2024 года. Однако платить его придется далеко не всем туристам. Об этом рассказал министр культуры и туризма региона Андрей Ермак.

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По его словам, размер сбора составит 100 руб. в сутки, и лишь со второго дня пребывания. При этом он будет распространяться только на туристов, которые остановятся в официально зарегистрированных средствах размещения: отелях, хостелах, санаториях и т. д.

Это обусловлено еще и тем, что операторами курортного сбора назначены сами гостиницы. При выезде из номера они обязаны выставить постояльцу отдельный счет.

Освобождены от нововведения жители Калининграда и области при заселении в местные отели, все льготные категории граждан, которые указаны в Федеральном законе № 214, спортивные и культурные делегации, а также дети.

«Наконец, если вы официально работаете, зарегистрированы или имеете собственность в регионе, сбор вы не платите», – заключил Андрей Ермак.