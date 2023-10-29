Перевал Дятлова и еще три аномальные зоны в России, которые не любят гостей

Большую часть России занимают непроходимые леса Сибири. В них есть множество аномальных мест, которые пугают даже местных жителей. Туристы, изучив городские легенды, отправляются на поиск приключений. Однако они забывают, что аномальные зоны могут быть действительно опасны.

© Станислав Корнев/vk.com/club_shushmor

“Рамблер” рассказывает о самых необычных местах России, которые прославились своими необъяснимыми событиями.

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Перевал Дятлова

О горе Холатчахль стало известно после трагической смерти группы туристов, трагическое событие получило название “перевал Дятлова”. Произошло оно в 1959 году, но до сих пор нет однозначного мнения, что именно приключилось в злосчастную ночь с молодыми ребятами, которые решили отправиться в поход. Сначала поисковики обнаружили палатку, разрезанную ножом. В ней были вещи и все необходимое для похода. Сами путешественники погибли недалеко от палатки. Они замерзли, некоторых находили практически без одежды, хоть дойти до привала не составляло труда.

Есть разные версии произошедшего. Наиболее правдоподобная заключается в том, что на туристов просто сошла лавина, и они не успели спастись. Однако любители конспирологии приплетают к случившемуся леших, которые обитают в лесу, секретные военные базы, мансийские поверья и даже пришельцев. Однако до сих пор неясно, что случилось с девятью друзьями. Вполне вероятно, местность на горе Холатчахль действительно аномальна.

А. С. Чеглаков

Молебка

Аномальная зона, которую называют М-ский треугольник, расположена на границе Пермского края и Свердловской области. Верящие в паранормальные явления утверждают, что в этой местности можно встретить НЛО, а также миражи, которые расскажут о прошлом и будущем человека. Впервые о Молебке как об аномальном месте заговорили в восьмидесятые, когда один из местных жителей Эмиль Бачурин увидел в небе свечение, а потом обнаружил ровный круг на поляне. Он рассказывал, что ему даже удалось поговорить с инопланетянами. Бачурин подогрел интерес к Молебке, и к ней начали съезжаться уфологи со всей страны.

const_st/commons.wikimedia.org

Шушмор

Урочище Шушмор находится в Подмосковье, не так далеко от Владимирской области. Легенда гласит, что в тринадцатом веке монгольский хан решил завоевать Москву, но до нее армия не дошла – всех их погубил мор. Перед смертью хан проклял Шушмор, и с тех пор это место не принимает гостей. Пугающие вещи начали происходить в 1885 году, когда начали ремонтировать Коломенский тракт. Пропадали люди, причем их никто не мог найти. Исчезали они с телегами и повозками. За последние двадцать пять лет не раскрыто порядка двадцати случаев исчезновения. Однако аномалии можно объяснить довольно просто: леса в этой местности густые и непроходимые, человек с легкостью может заблудиться и не найти путь обратно. На территории урочища есть озеро Смердячье, которое, по слухам, вызывает галлюцинации. Происходить это может из-за болотного газа, в котором содержится метан, опасный для человека.

Соцсети

Чертово кладбище

Впервые о Чертовом кладбище заговорили в 1920-х годах. Местные жители уверяли, что в этой местности не растет трава, а животные погибали, как только ступали на землю аномальной зоны. Вопросом всерьез заинтересовался агроном Валентин Салягин. Он выяснил, что растения на Чертовом кладбище быстро высыхают и погибают, а мясо животных краснеет, как будто его подвергли термической обработке. Агроном также заметил, что компас в этой местности работает с перебоями. Впоследствии про кладбище забыли, интерес к нему вернулся только к 1980-м годам. Однако никто не мог подсказать, где находится аномальная зона, так как местных жителей давно расселили. На данный момент неизвестно, где именно находится Чертово кладбище, исследователи до сих пор активно ищут это место.