5 достопримечательностей Дагестана, где нужно побывать

В Дагестане удивительная природа, которая впечатлит даже самых заядлых туристов. Горные пейзажи и разливающиеся реки ничуть не уступают творениям природы в других странах.

© Oleg O. Brovko (cc)

“Рамблер” расскажет о главных достопримечательностях Дагестана, которые обязательно нужно посетить тем, кто планирует наведаться на Кавказ.

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Сулакский каньон

Дагестанцы любят это место и считают, что Сулакский каньон более красивый и интересный, чем Большой каньон в США. Во всяком случае, он точно выигрывает у американской достопримечательности – Сулакский каньон простирается на 2000 метров в глубину, 53 метра в длину и три километра в ширину. Однако прогуливаться и отдыхать по каньону приятно: для туристов и местных жителей протоптаны удобные тропинки, сооружены смотровые площадки и мостики. В каньоне протекает река Сулак, на которой можно прокатиться на туристическом катере.

Папанина Александра/commons.wikimedia.org

Самурский лес

В России существует только один лиановый лес, и расположен он в Дагестане. На востоке его омывает Каспийское море. В Самурском лесу растут лианы, некоторые из которых так сильно обвивают деревья, что кроны сгибаются под их тяжестью и препятствуют попаданию солнечных лучей. На местных болотах можно встретить орехоносные лотосы, которые занесены в Красную книгу. На территории Самурского леса обитают черные аисты, лебеди, розовые фламинго, камышовые коты и выдры. Это место – уголок настоящей дикой природы, в котором нашли свое пристанище разнообразные виды животных.

Khiste/commons.wikimedia.org

Гора Шалбуздаг

Одна из главных достопримечательностей, ради которой едут в Дагестан – гора Шалбуздаг. Ее высота достигает 4142 метра, а сама гора считается одной из исламских святынь, ведь именно на ней захоронен праведник Сулейман. Легенда гласит, что его тело вознесли на вершину голуби. Забраться на самый верх нелегко, поэтому принято считать, что у тех, кто смог, это сделать, исполнятся все искренние и добрые желания.

Ilias Hadji/commons.wikimedia.org

Ворота и крепость Шамиля

На территории этих достопримечательностей в далеком девятнадцатом веке велась Кавказская война. Среди бойцов был легендарный имам Шамиль, который до последнего стоял за местную Гунибскую крепость. Сейчас от нее остались только развалины. Местные были так поражены стойкостью духа дагестанского военного, что решили назвать крепость в его честь. С нее открываются завораживающие виды на ущелья и долины Губинского района.

Mysanctuar/commons.wikimedia.org

Село-призрак Гамсутль

Гамсутль и Дербент принято считать одними из самых старых поселений в Дагестане. Особый шарм при посещении этих мест складывается как раз из многовековой истории. К концу двадцатого века людям надоело жить в поселении, где не ловило сотовую связь и не было представлено других удобств, поэтому многие уехали в более современные города. Сейчас местность Гамсутля безжизненная и напоминает город-призрак, который как будто является естественным продолжением скалы.