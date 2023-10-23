На Курилах хотят устроить экстремальный горнолыжный спуск с вертолета

Среди них хелиски - разновидность фрирайда, который представляет возможность катания по нетронутым снежным склонам, вдали от подготовленных трасс. Об этом сообщил министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев в интервью ТАСС.

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В текущем году не планируется открытие новых трасс, однако власти рассматривают возможность развития новых активностей, включая хелиски и фрирайд-туры.

Специалисты уже имеют конкретные планы и контакты с компаниями, которые готовы предоставлять услуги связанные с этими активностями.

Помимо Сахалина, Лазарев отметил, что Курильские острова также станут пунктом привлечения туристов, желающих попробовать хелиски и фрирайд-туры.

Такие инициативы являются частью стратегии развития туризма на Сахалине, которая становится все более популярным местом для любителей зимних видов спорта.

Благодаря неповторимым природным условиям и красивым природным ландшафтам, регион привлекает все больше туристов.

Организация хелиск-туров и фрирайд-туров позволит предложить потенциальным посетителям новые возможности для активного отдыха и открыть для них уникальные локации, где они смогут наслаждаться прекрасными снежными склонами и бескрайними просторами природы.