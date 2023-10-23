63-летний экстремал в одиночку обогнул Байкал на каноэ

Житель Иркутска Андрей Григорьев совершил одиночный вояж по Байкалу на каноэ. Увлекательное путешествие состоялось этим летом. 63-летний экстремал обогнул озеро за 46 дней, преодолев расстояние в 1700 километров без использования мотора.

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«С другом делали каноэ, причем я пошел в библиотеку, взял журнал «Юный техник» за какой-то там 70-й год, там было написано, как построить каноэ пионеру, ну и, в принципе, все ясно, мы сделали», – цитирует Григорьева ГТРК «Иркутск».

На каноэ длиной четыре метра и шириной 90 см турист начал свой маршрут из Листвянки до Култука, а оттуда до Нижнеангарска. Григорьеву на пути попадались дикие животные, так, на Святом Носе он увидел сразу шесть медведей.

Андрей Григорьев в юности начал заниматься карате, самбо, увлекался альпинизмом. Уже 43 года он вегетарианец. В путешествие обычно берет с собой геркулес, кедровую и тыквенную муку, молотый кунжут. По словам экстремала, главное в таких поездках – целеустремленность.