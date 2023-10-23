С начала года поездом «Сочи» воспользовались 40 тысяч туристов

По данным Федеральной пассажирской компании, поездом «Сочи», который следует по маршруту «Туапсе-Сочи-Гагра», с начала года воспользовались 40 тыс туристов.

Туристический поезд курсирует с 2020 года и за это время совершил тысячи поездок. Сейчас его планируют закрыть на время.

Как уточнили в пресс-службе компании, закрытие туристического сезона «Сочи» запланировано на понедельник, 23 сентября.