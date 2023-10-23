Новогодние каникулы: куда отправиться на сказочный отдых

Период новогодних каникул - самое волшебное время в году. В связи с этим многие заранее планируют отдых. Рассказываем, какие популярные новогодние направления есть в России, чем они примечательны и в какую сумму обойдутся жителям Ленобласти.

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Новогодние каникулы этой зимой начнутся 30 декабря и закончатся 8 января.

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Среди российских городов и республик, куда можно отправиться в погоне за новогодней сказкой, россияне часто выбирают Великий Устюг и Кострому, где можно встретиться с персонажами зимних новогодних сказок. Также особой интерес вызывают яркие российские столицы - Москва, Санкт-Петербург, умиротворённая Карелия, стилизованный Калининград и прибрежные Сочи с Геленджиком.

Отметим, что популярность направлений на новогодних праздниках вызывает ажиотаж, поэтому для приобретения выгодных условий, лучше бронировать места для размещения или туры уже сейчас.

Великий Устюг

Великий Устюг славен тем, что именно там расположилась резиденция новогоднего волшебника. На Вотчине Деда Мороза посреди соснового леса гостей встречают сказочные персонажи, избушки которых разместились на «Тропе сказок» по пути к Дедушке. Сам волшебник живёт в двухэтажном тереме, где можно осмотреть его кабинет, спальню, гардеробную и библиотеку. Сам город, в чьих в окрестностях проживает Дед Мороз, являет собой впечатляющий образец старорусской храмовой и купеческой архитектуры.

Там сохранились православные храмы XVII-XIX веков и старинные усадьбы купцов. В некоторых из них открыты музеи.

В этом году стоимость на туристические поездки от трёх до пяти дней из Северной столицы в Великий Устюг составляет около 20-40 тысяч рублей на одного в октябре 2023 года. На конечную сумму влияют количество дней и выбранные программы.

Номеров в гостиницах на период каникул уже не осталось.

Кострома

А родина Снегурочки находится в Костроме. Почему там? Всё просто. Внучку Деда Мороза придумал драматург Александр Островский, у которого возле города имелась усадьба. Сейчас на её месте находится музей-заповедник «Щелыково». В музейный комплекс входит резиденция Снегурочки в Голубом доме, построенном дочерью Островского Марией Шателен по собственному проекту.

Помимо терема сказочного персонажа, в период новогодних каникул можно устроить небольшое турне по старинным улочкам и музеям Костромы, посетить лосиную ферму в Сумароково, а новый год встретить возле главной ёлки на Сусанинской площади. Там традиционно проходят все рождественские праздники и ярмарки.

Стоимость туров из Петербурга на три дня начинается от 18 500 рублей на человека и доходит до 47 000, если выбрать для размещения коттедж. Минимальная сумма за бронь номера в отеле трёх звёзд на конец октября - 7 000, а в хостеле койко-место - чуть менее 2 000 рублей. Интерактивная экскурсия по терему Снегурочки обойдётся в 490 рублей.

Санкт-Петербург

Город на Неве - отличный вариант бюджетного отдыха для жителей Ленобласти. Петербург предлагает жителям и гостям города принять участие в новогоднем празднике на множестве городских площадок, где пройдут гуляния, ярмарки и яркие шоу. Большое обилие парков, скверов и набережных, сказочно украшенных к празднику, дадут эффект полного погружения в атмосферу торжества.

Поездка на несколько дней позволит посетить не только театры, музеи и другие развлекательно-познавательные места, но и станет отправной точкой, если вы давно хотели отправиться в какую-либо местность Ленобласти: Петергоф, Гатчину, Пушкин, Выборг, Павловск и другие. Во многих театрах в праздничные дни действуют скидки.

Пока ещё доступны варианты размещения в трёхзвёздочных гостиницах за 3 000 рублей. В четырёх звёздочных отелях цена за ночь начинается от 7 000. Провести новогоднюю ночь в хостелах Северной столицы обойдётся от 1 800 рублей за спальное место.

Москва

В российской столице программа мероприятий более обширная чем в Санкт-Петербурге. Самые большие празднества и интересные мероприятия проходят именно в Москве. Наиболее многолюдным местом на новогодних праздниках станет Красная площадь. Народные гуляния также ожидаются на Поклонной горе, в парке Горького, на ВДНХ и в других локациях. Некоторые предпочитают провести отдых подальше от городского шума, предпочитая Подмосковье.

Остановиться в четырёхзвёздочном отеле при условии предварительного бронирования можно за пять тысяч рублей. Новогодние круизы на теплоходе с шоу-программой и банкетом стоят обычно от 15000. Самый бюджет вариант в московских хостелах сейчас - 1 600 рублей за койко-место.

Карелия

Для любителей активного отдыха и свежего воздуха хорошим вариантом новогодних каникул станет Карелия. Она предлагает большое количество зимних забав, где с саней или снегоходов можно пересесть на собачью упряжку. Чаепития у камина и посиделки после посещения бани помогут прийти в себя после суеты будних дней. Из городов удобно добираться до горного парка Рускеала и к водопаду Кивач, а с детьми можно довольно быстро попасть в гости к Деду Морозу, оленям и хаски.

Туры-однодневки предлагают небольшие увеселительные программы в районе 6 000 рублей. Более продолжительные поездки с ночевками - от 26 тысяч за три дня и 29 тысяч - за четыре. В Петрозаводске или Сортавале двухместный номер в приличной гостинице стоят от 3 000 до 7 000 рублей в сутки. Спальное место в петрозаводском хостеле можно приобрести от 350 рублей.

Казань

В последние годы Казань пользуется популярностью в любое время года, в том числе и на новогодних праздниках. Город отличается комфортной погодой и славится интересными достопримечательностями. Он сочетает в себе красоту исторических построек и современность за счёт своей благоустроенности. Главную ёлку, которая входит в топ самых высоких российских новогодних красавиц, устанавливают у центра семьи "Казан".

Среди популярных новогодних мест также числится парк "Чёрное озеро", где под концертную программу можно покататься на катке в новогоднюю ночь. Танцевальная программа традиционно проходит в парке Тысячелетия. А самое подходящими местами для прогулки считаются главные пешеходные улицы - Баумана и Кремлевская набережная, прочитанные атмосферой праздника.

Цена за путёвку на двоих на три дня в Казань начинается от 17 тысяч рублей. Стоимость самого бюджетного номера в отеле - от 7 000 рублей. Переночевать есть возможность и в хостеле, где за кровать в общей комнате понадобится около 400 рублей.

Калининград

Калининград сейчас не только одно из популярных направлений для отдыха, но и бюджетное зимой. На новогодних праздниках город превращается в сказочную иллюстрацию со средневековыми домиками, ростовыми куклами и атрибутикой, свойственной торжеству. Гостей города ожидают увлекательные экскурсии по старым улочкам Хуфена, Амалиенау и другим старым районам Калининграда. Особое очарование кроется в простых пеших прогулках по морскому побережью. На острове Канта будет работать новогодняя ярмарка, где можно найти глинтвейн, яблоки в карамели, уличных музыкантов, сувенирные лавки. Праздничный концерт в честь Нового года пройдёт на площади Победы и закончится салютом.

Стоимость четырёхдневной путёвка в янтарный край составляет от 15 тысяч рублей. Сейчас ещё можно найти бюджетные варианты авиаперелета туда-обратно за шесть тысяч рублей. Самый дешёвый вариант размещения в отеле при бронировании в настоящий момент - от 2 400 за ночь. Ночь в хостеле спальное место обойдется примерно в 600 рублей и выше.

Ярославль

Фейерверк впечатлений ожидает гостей столицы Золотого кольца. Ярославль за годы существования обзавёлся множеством архитектурных красот. На двухъярусной набережной можно полюбоваться видами Волги. Народные гуляния в честь торжества обычно проходят на Советской площади, где ежегодно красуется центральная городская ёлка. Вокруг неё открывается ярмарка с различными праздничными мероприятиями и салютом.

Новогодние и рождественские туры на три дня можно найти в пределах 20 000 рублей, где можно посетить не только Ярославль, но и другие города Золотого кольца. Городские отели предлагают хорошие варианты размещение от 2 000 тысяч рублей за сутки, хостелы - от 500.

Махачкала

Столица республики Дагестан в последние годы стала открытием среди вариантов проведения новогодних праздников. Новогодние бал, шоу дронов, фестивали и другие мероприятия ожидают жителей и гостей города этой зимой. В центре города добавят атмосферы празднику Дед Мороз со Снегурочкой, разъезжающие в карете.

Пятидневное туристическое путешествие на одного сейчас стоит около 40 тысяч рублей. Номер в гостинице в новогоднюю ночь можно снять за 3 800 рублей. Цена за койко-место в хостелах начинается от 500 до 1 500.

Сочи

Приятно провести время в Новый Год и последующие дни можно на побережье Чёрного моря. Средняя температура в Сочи, по отзывам туристам, находится в пределах плюс двух - плюс пяти градусов. Снежных завалов на улицах не ожидается даже при условии выпадения мокрого снега. Специальная программа ожидает гостей в "Сочи Парк", где помимо аттракционов запланированы угощения, разнообразные сюрпризы и тематические фотозоны.

Стоимость туров на двоих в новогодние праздники начинается от 55 000 рублей. Остановиться при самостоятельном путешествии в трёхзвёздочном отеле или гостевом доме можно за 3 000 за сутки. Спальные места в хостелах предлагают от 480 рублей. За посещение "Сочи Парк" берут 2 500 рублей, а детей ростом до 107 сантиметров пропускают бесплатно.

Геленджик

Сказочная атмосфера ожидает гостей также на берегу Чёрного моря - в Геленджике. Искрящаяся иллюминация окутывает всю территорию города, где на главной площади весь новогодний период традиционно проходят различные шоу, концерты и мастер-классы. Напротив главной ёлки находится домик Деда Мороза, в котором волшебник общается с ребятами, слушает стихи к празднику и дарит угощения. Каждый желающий может посетить Сафари-парк и канатную дорогу. Городские пляжи специально оборудуют к зиме, так что путь к морю станет приятной прогулкой. В Геленджике ещё в конце декабря стартует новогодний карнавал с велогонками, хождением на ходулях и другими развлечениями.