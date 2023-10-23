Эксперты Осипова и Уманский рассказали, какие курорты выбрать на Новый год

Многие россияне любят активный отдых. Поэтому наиболее популярными в зимний период являются горнолыжные курорты. О том, куда лучше всего поехать на новогодние праздники, рассказали исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова и президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский.

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По словам Наталии Осиповой, в России есть пять основных горнолыжных курортов: Сочи, Эльбрус, Шерегеш, Домбай и Архыз. Однако на зимние каникулы там с большой вероятностью все уже забронировано.

— Люди, которые любят этот отдых, прекрасно понимают, что это тот вид туризма, с которым нельзя тянуть при бронировании, — рассказала Осипова в беседе с «АиФ».

Илья Уманский добавил, что в преждевременной резервации тура тоже есть ряд особенностей. Например, человек не может быть полностью уверен, что в его даты там выпадет снег.

Россияне начали бронировать жилье на Новый год в разных городах страны. «Вечерняя Москва» выяснила, какие актуальные направления предлагают туроператоры и где можно провести зимние праздники.