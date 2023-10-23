На перевале Дятлова появятся 11 модульных домов и гостиница

Планы по созданию обустроенного туристического маршрута до перевала Дятлова, где в 1959 году загадочно погибла группа туристов из УПИ, постепенно начинают реализовываться. В 2023 году были выделены деньги на строительство модульных домов, а в перспективе на пути к конечной точке может появиться гостиница, где разместят визит-центр. Об этом заявил заместитель губернатора Дмитрий Ионин на пресс-конференции в ТАСС.

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«В этом году в рамках грантовой поддержки выделены средства на строительство 11 модульных домиков на пути к самому перевалу Дятлова. Также выделили субсидию Ивдельскому городскому округу на знаки туристической навигации. Конечно, рассчитываем, что в Вижай надо — и в планах министерства энергетики и ЖКХ на следующий год это есть — провести электричество. Также есть договоренности с потенциально крупными инвесторами на строительство модульной гостиницы. Направление перспективное, думаю, что этой зимой туристический поток туда будет, надо еще и чтобы инфраструктура поспевала», — сообщил Ионин.