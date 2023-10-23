Россия в 2023 году выдала 225 тысяч виз в странах Европы

«С учетом возможности получать электронные визы мы видим определенный новый рейтинг путешествий в Россию, конечно, абсолютные цифры существенно ниже, если сравнивать с 2019 годом. За первые полгода Россию посетили всего 178 тысяч туристов против 2 млн в 2019 году. Есть и обнадеживающие цифры, например, первое место по электронным визам, которые выдаются с 1 августа, в период по 15 октября граждане Китая их получили 48,5 тысячи. 4,7 тысячи виз получили граждане Индии, в рейтинге есть Эстония, но это, конечно, приграничные посещения, не чисто туристические цели и посещение России. Если смотреть на страны Европы, уже есть статистика, но цифры сильно отстают от 2019 года. Если сравнивать с 2022-м, то это сравнение с низкой базой, и фактически, если путешествовало небольшое количество человек и появился новый процент в Европе, статистика показывает определенную динамику. Но в абсолютном количестве это очень небольшие цифры. Сейчас можно говорить о восстановлении частных поездок и деловых путешествий, но абсолютные цифры по сравнению с допандемийным периодом существенно ниже. Ограничения по Европе — это сложная транспортная логистика. Теперь лететь из Европы в среднем 11-15 часов против трех-четырех часов, как мы летали ранее. Вторая проблема — не работают карты зарубежных банков в России, это тоже ограничивает туристические поездки».