Сочинские отельеры рассчитывают на большую загрузку в ноябре
Сочи постепенно стирает понятие сезонного города-курорта. По словам замглавы курорта по экономике и финансам Светланы Калининой, спрос на отдых в Сочи растет и с завершением бархатного сезона, поскольку осенью туристы едут сюда, чтобы оздоровиться.
Так, по данным Калининой, с 2020 года показатель спроса на санаторно-курортное лечение в Сочи вырос вдвое, поэтому на сегодняшний день занято 90% санаториев и пансионатов.
Ожидается, что много туристов будет в Сочи в ноябрьские праздники. На данный момент загруженность отелей достигла 69%. Это также обусловлено тем, что осенью цены в гостиницах и отелях Сочи гораздо ниже, чем летом.