Сочинские отельеры рассчитывают на большую загрузку в ноябре

Сочи постепенно стирает понятие сезонного города-курорта. По словам замглавы курорта по экономике и финансам Светланы Калининой, спрос на отдых в Сочи растет и с завершением бархатного сезона, поскольку осенью туристы едут сюда, чтобы оздоровиться.

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Так, по данным Калининой, с 2020 года показатель спроса на санаторно-курортное лечение в Сочи вырос вдвое, поэтому на сегодняшний день занято 90% санаториев и пансионатов.