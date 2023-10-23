Нижегородская область вошла в топ-8 красивых осенних регионов

В топ-8 красивых осенних регионов России вошла Нижегородская область. Об этом написал портал путешествий Tutu.

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Регион занял восьмое место. Эксперты Tutu отметили, что в Нижегородской области можно посмотреть на слияние рек Оки и Волги, полюбоваться пушкинской болдинской осенью, насладиться видами заката.

Первое место в рейтинге красивых осенних регионов России заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область. На втором месте Алтай с долинами и озёрами. Затем идёт Иркутск и озеро Байкал, остров Ольхон. Четвёртую строчку заняла Карелия. Там путешественники могут насладиться горными парками, деревянными часовнями и церквями.

Пятое место у Калининградской области. В регионе можно посмотреть Балтийское море и песчаные дюны. У Адыгеи шестое место. Туристы приезжают туда, чтобы увидеть скалы, каньоны, пещеры и водопады. У Ставропольского края седьмое место. Туристы приезжают туда ради видов горы Машук и для более близкого знакомства с творчеством Лермонтова.

Ранее Нижегородская область вошла в топ-10 городов, которые популярны для трёхдневных поездок в октябре.