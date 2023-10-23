В Карелии мистические места объединят в национальный парк

В Карелии будут созданы особо охраняемые природные территории федерального значения. Такой статус получат три природных кластера, которые находятся в Муезерском и Медвежьегорском районах.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о создании национального парка "Воттоваара" 22 октября.

Новый национальный парк будет включать в себя горы Ахви, Варгуно, Пиро, а также озеро Пизанец и гору Воттоваара. Общая площадь этих территорий составляет более 14 тысяч гектаров.