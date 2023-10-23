В Сихотэ-Алинском заповеднике решили развивать зимний отдых

Открытый для туристов в прошлом году маршрут "Тропа тигров" сотрудники Сихотэ-Алинского государственного природного биосферного заповедника имени К. Г. Абрамова к предстоящей зиме решили обогатить рождественским туром с зимней рыбалкой.

© Российская Газета

Пройти тропою амурских тигров летом - одни впечатления. Зимой, когда видишь тигриные следы и множество отпечатков копыт и лап других обитателей тайги, совсем другое.

Видео дня

Зима прошлого года была пробным камушком, когда специалисты заповедника задумались, как бы найти нечто привлекательное для туристов не только в летний период. Накатали маршрут амурских тигров снегоходом, чтобы туристы могли идти сами, а не только с помощью лыж или снегоступов. И угадали. Свежие следы животных на снегу вызывали у посетителей восторг. Директор заповедника Светлана Сутырина поняла, что нашлась точка развития.

Протяженность кругового пешего маршрута 4,8 километра, он проходит по кедрово-широколиственному лесу и расположен в месте слияния двух красивейших горных рек Майса и Туньша. Ценность Сихотэ-Алинского заповедника в том, что на его территории проживают практически все виды животных и растений, характерных для Дальнего Востока России. И амурские тигры - первые среди них.

В ближайший к заповеднику поселок Терней зимой приезжает много отдыхающих, вот на них и расчет как на посетителей "Тропы тигра" в рождественские дни. Идею опробуют впервые предстоящей зимой. Тур рассчитан на несколько дней, путешественники не только погуляют по заповеднику, но и посмотрят, что наснимали фотоловушки, посетят мастер-классы, послушают лекции-рассказы о тиграх и других обитателях тайги. Им предоставят возможность заняться любимым развлечением жителей края - подледной ловлей корюшки.