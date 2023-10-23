Эксперты рассказали, где можно отдохнуть на новогодних каникулах

Илья Уманский, специалист в области туризма, дал полезные советы по выбору места для отдыха в новогодние праздники.

© Poslednie-novosti.com

Он рекомендует обратить внимание на города с большой конкуренцией, так как там вероятно можно найти много доступных по цене вариантов. Многие жители России предпочитают провести эти выходные в других городах или на спокойных курортах, чтобы насладиться покоем и отдыхом.

Эксперты также советуют забронировать путевки заранее, поскольку многие туристические агентства уже начали продавать и активно рекламировать свои услуги.