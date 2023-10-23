Эксперты рассказали, где можно отдохнуть на новогодних каникулах
Илья Уманский, специалист в области туризма, дал полезные советы по выбору места для отдыха в новогодние праздники.
Он рекомендует обратить внимание на города с большой конкуренцией, так как там вероятно можно найти много доступных по цене вариантов. Многие жители России предпочитают провести эти выходные в других городах или на спокойных курортах, чтобы насладиться покоем и отдыхом.
Эксперты также советуют забронировать путевки заранее, поскольку многие туристические агентства уже начали продавать и активно рекламировать свои услуги.
Однако не стоит сильно волноваться о бронировании, так как до нового года еще достаточно времени. Многие отели могут предложить интересные варианты в последний момент. Кроме того, есть много свободных мест на разных направлениях.