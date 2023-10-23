Цены на горнолыжные курорты в России выросли на 20-30 процентов

Отдых на горнолыжных курортах страны в предстоящем зимнем сезоне стал дороже на 20-30%, включая Краснодарский край, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию, Кемеровскую и Мурманскую области. Об этом пишет Infox.ru.

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Эти данные были проанализированы сервисами бронирования. Средняя цена за ночь с 9 января по 30 апреля 2024 года выросла на 15% по сравнению с тем же периодом 2022 года и составляет 10,6 тыс. рублей.

Отметим, что средний чек на горнолыжных курортах Сочи в январе-май составляет 13 тыс. рублей (+26% к прошлому году). Особенно сильно подорожали Архыз и Шерегеш в Кузбассе — на 32%.