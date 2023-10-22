Куда поехать отдыхать осенью-2023 в России: 5 лучших направлений для отдыха

Даже хмурая пора подарит яркие впечатления, если провести её в правильном месте.

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Калининградская область

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Несмотря на близость к холодной Балтике, осенью в Калининградской области значительно теплее, чем «на материке» (спасибо Гольфстриму!). Уже заходя на посадку в Храброво, предчувствуешь, что путешествие получится уютным и ламповым: на это намекают гребешки волн, спешащие к осенне-рыжей Куршской косе. А при более близком знакомстве с регионом проникаешься средневековой кирпичной готикой и «сказочным» наследием Гофмана, начинаешь чувствовать растворённый в воздухе миндально-розовый аромат марципана и постепенно привыкаешь к пронизывающему ветру на побережье. Межсезонье в Калининграде, безусловно, янтарное, причём не только в художественном смысле, но и буквально: вероятность того, что балтийский шторм вынесет на берег кусочки самого осеннего камня, повышается с каждым днём.

Дагестан

В последние годы Дагестан переживает настоящий туристический ренессанс, поэтому насладиться его красотами, кухней и достопримечательностями без спешки и практически в одиночку – большая удача, доступная только осенью. Октябрьские туманы наполняют и без того атмосферные сёла-призраки Кахиб, Гоор и Гамсутль совершенно особенным саспенсом. В Сулакском каньоне можно часами наблюдать за мощными орлами, парящими в потоках воздуха на фоне гор. А вдохновившись эпичной природой региона, узнать его совсем с другой стороны – тёплой и домашней, оставшись на ночлег в гостеприимном высокогорном селе и с аппетитом отведав блюда местной кухни – хинкал, чуду и урбеч. А напоследок заглянуть к морю, в Дербент, который не без оснований считается самым древним городом в России.

Владимир и Суздаль

Игрушечный Суздаль и его «старший брат» Владимир входят в Золотое кольцо России – и вполне заслуженно. Города поражают древней храмовой архитектурой, знаковой иллюстрацией которой являются Золотые ворота и Свято-Успенский кафедральный собор во Владимире, где сохранились фрески Андрея Рублёва и Даниила Чёрного. На фоне монументальных владимирских соборов местные «бытовые» музеи – ложки, пряника, кузнечного дела – кажутся немного несерьёзными, но тем не менее также заслуживают внимания. Ну а в Суздаль стоит ехать за отдыхом на природе и вдохновением: с колокольни Ризоположенского монастыря открываются впечатляющие виды на древний русский город.

Остров Итуруп, Сахалинская область

Курильские острова – абсолютно уникальное явление на туристической карте России. Местный климат больше всего напоминает муссонный соседней Японии, а потому отличается редкой для материка мягкостью и большим количеством солнечных дней. Резкая смена погоды идёт острову только на пользу, то подсвечивая Белые скалы залива Простор, то добавляя «мрачности» вулканическим пляжам с титано-магнетитовым песком и скрывая в плотном тумане кекуры Птичьего мыса. Отдельное курильское наслаждение – после утомительной, но впечатляющей поездки погрузиться в местные термы, которые лечат, кажется, всё на свете – и душу в том числе.

Тула и Ясная Поляна