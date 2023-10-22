СМИ зафиксировали подорожание отелей на горнолыжных курортах Сочи

В зимнем сезоне средняя стоимость ночи в них увеличилась на 20–30%. Как пишет РБК, проблем с бронированием номерного фонда пока нет, так как пик продаж ожидается в середине ноября.

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Как отметили опрошенные изданием сервисы резервирования туристического жилья, в период с 9 января по 30 апреля 2024 года цена за сутки год к году выросла на 15% — до 10,6 тыс. руб.В топе предпочтений у любителей горнолыжного отдыха — традиционно Краснодарский край, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Кемеровская и Мурманская области, а также Ставропольский край.