Россия глазами итальянца: «Как вы живете без этого?»

Всегда интересно узнать, какая она, наша страна, со стороны. Такая возможность была у автора дзен-канала «Тут вам не там», которая показала Россию другу итальянцу, а заодно и поделилась его комментариями.

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Первое, что удивило зарубежного гостя, — отсутствие в съемных квартирах, где он жил во время поездки, кастрюли для пасты. Тут-то мужчине и объяснили, что для этого у нас используют дуршлаг, но турист не оценил задумку. Сложно с ним не согласиться, специальная посуда действительно удобнее! Осталось найти место для особой макаронной утвари.

Еще один неприятный сюрприз мужчину ждал в уборной, где привычной сантехники он так и не обнаружил.

«Я не понимаю, как вы так живете? Как это возможно вообще, обходиться без биде? И как вы потом моетесь, душ принимаете, что ли?» — поинтересовался итальянец.

И наконец, гостя из Венеции удивило, что в России не пользуются сушильными машинами.

«Это же так удобно! Когда мы путешествовали, было еще довольно прохладно, мне не понятно, как сушить вещи? Хозяин сказал, положить на батарею, если что-то не высохнет на балконе. Очень странно!».