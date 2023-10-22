Десять мест для увлекательной встречи Нового года

Лестница и пещера желаний, уроки граффити, квест с Бабой Ягой, уникальные селфи, катание на собачьих упряжках, елка в горах и много других новогодних приключений. Национальный туристический портал Russia.Trave представил десять регионов, в городах и селах которых можно увлекательно встретить 2024 год.

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Самара. Сафари на упряжках

Российская Газета

Это может показаться неожиданным для Самарской области, но здесь можно устроить настоящее сафари на собачьих упряжках.

В Ягодинском лесничестве есть интересная программа "Серебро Севера", она включает также экскурсии по питомнику, фестивали и спортивные праздники. А в селе Новый буян на эко-ферме "В моих лугах" работает дом хаски. Вообще, здесь много интересных животных. А кроме упряжки можно заказать экскурсию на снегоходах и квадроциклах. Хотите только общение с ездовыми собаками? Тогда вам в село Задельное. Здесь работает Маламут-клуб.

Любителей диковинок портал знакомит с туристическим комплексом "Замок Гарибальди" в селе Хрящевка (недалеко от Тольятти). Кстати, назван он так в честь отца владельца - Гарибальди Аркадьевича Кузичкина.

Но и в самой Самаре можно интересно провести время. Портал Russia.Travel предлагает несколько вариантов. Тем, кто любит активности на свежем воздухе, можно отправиться в Загородный парк, где открывается живописный вид на Волгу. Покататься на лыжах, коньках и санках. Увидеть город с колеса обозрения.

Если вы с детьми, возможно, лучше прийти на Площадь Куйбышева. Здесь будет два больших катка, резиденция Деда Мороза, сувенирная ярмарка и уличные кафе. А еще в городе есть открытый бассейн в спорткомплексе ЦСКА на набережной реки Волги.

Потом можно насладиться картинами из коллекции Третьяковской галереи в пространстве Фабрики-кухни, которую здесь так и называют "Самарская Третьяковка". Или пойти в Самарский театр драмы - он один из старейших в стране. Только о билетах надо позаботиться заранее.

Выборг. Путешествие к варягам

Российская Газета

В Выборге, кажется, все пропитано скандинавской стариной и окутано флером средневековья. Кому это особенно интересно - дорога в Историко-культурный центр "Сваргас".

В этом музее под открытым небом - вся палитра быта и культуры народов Карельского перешейка и викингов. Узнаете историю варягов, династии Каролингов, первых крестовых походов. Если повезет, сможете принять участие в древних играх. Не менее интересен Музей-заповедник "Парк Монрепо" на острове Твердыш -единственный в России скальный парк. Здесь причудливые камни, старинные аллеи и пещера, где исполняются желания.

Есть в Выборге и современные изюминки. Шесть лет назад на Театральной площади появился памятник первому трамваю в городе - вагон 1912 года. Рядом с ним - скульптуры кондуктора и мальчишки-безбилетника. В вагон можно зайти, там работает кафе.

Для пеших прогулок и для фото на память хороши будут набережные залива Салакка-Лахти и напротив гостиницы "Дружба", где установлены огромные ладьи викингов. Можно отправиться к Башне Святого Олафа, со смотровой площадки которой открывается панорама города. Фото, говорят, получаются на тысячи лайков.

Нижний Новгород. Загадай желание!

Российская Газета

Не уступают выборгским и набережные Нижнего Новгорода. Например, набережная Федоровского. Отсюда открывается великолепие Стрелки - места слияния Волги и Оки.

Есть и мистическое место - Чкаловская лестница. Это самый короткий путь из центра города на Нижневолжскую набережную. По городской легенде, тот, кто поднимется на лестницу, загадав желание, может рассчитывать, что оно сбудется. А это - 560 ступеней!

"Нижний Новгород зимой - идеальный вариант, чтобы сбежать от суеты и насладиться заснеженными пейзажами, неторопливо гулять по широким улицам, фотографироваться у кремля и закупаться сувенирами", считает портал Russia.Trave, называя Нижний Новгород сказочно красивым, гостеприимным и уютным городом.

Эксперты советуют полюбоваться зданием Государственного банка. Правда, в этот дворец с башенками пускают только два раза в году - весной и осенью. Ведь это - Волго-Вятское главное управление Банка России. Но и снаружи здесь есть на что посмотреть.

Для любителей бани в Нижнем Новгороде есть большой комплекс на воде из восьми домиков - "Усадьба банная". Он недалеко от центра города. После парной можно отправиться в "банный" ресторан.

Не хотите в баню, можно пройтись по старинной Большой Покровской. Это улица-праздник, на которой находятся музеи и театры, кафе и рестораны, сувенирные лавки. А на новый год ее украшают, как рождественскую елку.

Ярославль. Прогулки вдоль Волги

Российская Газета

Есть, где погулять и в Ярославле. Жители города, наверняка, посоветуют отправиться в парк Даманский. Это их любимое место. Красивые виды на Волгу, а зимой - особенно сказочные, если она снежная. Дети любят дом-перевертыш, комнату смеха и зеркальный лабиринт.

А в Сити-парке 1000-летия Ярославля можно любоваться сразу на две заснеженные реки - Волгу и Которослю, на купола старинных храмов. Рядом - самое высокое колесо обозрение среди аттракционов "Золотого кольца" России. 65 метров! Еще одно место для прогулок и, как советуют знатоки, для свиданий - ландшафтный парк в нижней части Стрелки (места слияния Волги и Которосли).

А если хотите устроить зимнюю фотосессию, можно пойти к Церкви Ильи Пророка на Советской площади. Это одна из визитных карточек Ярославля. Храм прекрасен снаружи. И интересен внутри - здесь 1,5 тысячи фресок XVII века, но полюбоваться ими вы сможете только летом. На зиму храм-музей закрывается. Еще одна "визитка" города - памятник Ярославу Мудрому. Это его вы видите на 1000-рублевой купюре. Он находится на Богоявленской площади.

Есть в городе и площадка стрит-арта. Место для творческих людей, особенно тех, кто хочет научиться создавать граффити, писать картины спиртовыми чернилами и полюбоваться творениями диджитал-художников. Одним словом, развлечения на любой вкус: от зоопарка и планетария до горнолыжного курорта "Подолино".

Сочи. Сюрпризы Красной поляны

Всесезонный горный курорт "Красная поляна" известен на весь мир. О нем много пишут, чаще - как о горнолыжном. Портал Russia.Trave обращает внимание туристов на очень любопытные локации - на десять тематических парков. Не только дети, но и многое взрослые от них в восторге.

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Зайдите хотя бы в сказочный парк Wonder Land (Земля чудес), который находится в лесу. Здесь живут еноты, северные олени. Повезет - встретите Бабу Ягу и других волшебных существ, героев сказок. Они проводят здесь шоу, представления, дискотеки и квесты.

Еще одна локация - Поляна 2200. Она для отважных и отчаянных. Горные качели взлетают над облаками, аттракцион-маятник качается над горной долиной между вершинами. Можно заказать съемку и показать друзьям ваши отважные полеты.

Для тех, кому такой экстрим не по душе, подойдет парк вдоль набережной Мзымты. Можно просто погулять на свежем воздухе. Станет скучно? В парке есть скейт-парк с бетонным бассейном, много уличных тренажеров и мини-стадион. На Новый год здесь наряжают большую елку и запускают фейерверки. В праздники проходят ярмарки и концерты.

Выбор за вами

Эксперты также предлагают встретить новый год в Москве и Московской области, в Санкт-Петербурге, Казани и Калининграде. Так что - выбор за вами.

Национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства" помогает не только сделать путешествия по стране доступными и безопасными, но и открывает интересные маршруты для разных сезонов.