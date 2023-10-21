В Сочи продолжается пляжный сезон: туристы купаются в море

Хорошая погода и на курортах Антальи, Пхукета, Дубая и Египта.

Подписчик телеграм-канала «Крыша ТурДома» с утра поделился видео с веб-камеры в Сочи. На пляже еще немноголюдно, персонал наводит порядок, а первые туристы уже купаются. Редакция уточнила, какая сегодня погода на популярных курортах.

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В Сочи, по прогнозу Яндекс.Погоды, солнечно, +26 °C, как и температура воды в море. Завтра и в начале следующей недели синоптики обещают до 28 тепла. Ночью температура опускается до +19. При этом в Адлере на несколько градусов холоднее. Не более +22…+23 °C обещают и для Анапы, над которой наши читатели видели сегодня с утра облака.

В горах берет свое осень: на Курорте Красная Поляна деревья на склонах покрывает позолота. Там значительно прохладнее, чем на побережье – всего +16 °C и облачно. Для туристов открыты пешие маршруты и байк-парк.

Анталья по-прежнему радует гостей из России идеальной погодой. По прогнозу, сегодня днем температура воздуха и воды +26 °C. В последующие дни ожидают, что будет до +30 °C. А вот ночью – не больше +19 °C.

Для одних туристов море на курорте в Турции «классное» для купания, другим – уже прохладно. В пабликах рекомендуют не ждать заката, чтобы успеть обсохнуть. Также советуют прихватить на пляж кофточку – ветерок вечером прохладный, «после купания можно и простудиться».

На курортах острова Пхукет в Таиланде тепло, иногда идут дожди. Сегодня обещают грозу. Хотя термометр показывает около +31…+32 °C, по ощущениям – все 35. Ночью чуть меньше – порядка 26 тепла. Море у берега прогревается до +30 °C. Отдыхающие на пляжах Бангтао и Ката отчитались в чатах, что на небе лишь небольшие облака.

В Паттайе прошел ливень, вода затопила многие улицы города. Дожди с грозами ожидаются сегодня и в последующие дни. Воздух прогревается до +31 °C, очень высокая влажность.

Хургада встречает туристов голубым небом: +30 °C в тени, но кажется, что меньше из-за северо-западного ветра. Ночью комфортные 24 тепла. На ближайшую неделю изменений не предвидится. Вода на отмелях греется днем немного – градусов до +25. В основном россиян все это устраивает. В соцсетях комментируют, что «погода шикарная, ветер есть, но без него было бы слишком жарко».

На курортах Шарм-эль-Шейха как обычно на 2–3 градуса теплее, чем на побережье в районе Хургады. По прогнозу, солнечная погода с несильными ветрами сохранится до конца следующей недели.