«Метеор» имени Ростислава Алексеева отправился в первый рейс до Казани

«Метеор 120Р», названный именем Ростислава Алексеева , отправился в первый рейс до Казани 21 октября. Судно стартовало от пристани в Нижнем Новгороде в 8 часов утра.

Вся дорога до центра Татарстана займет 7–8 часов, в зависимости от прохождения шлюзов. По пути также будут остановки в Козьмодемьянске и Чебоксарах. Скорость хода — 65 км/ч.Судно оборудовано кондиционером и кафе-баром. Как выглядит новый «Метеор» — смотрите в фоторепортаже сайта pravda-nn.ru.

Напомним, всего для Нижнего Новгорода построят три «Метеора» на Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях имени Алексеева до конца текущего года. Они начнут курсировать в акватории Волги уже в следующем году и позволят расширить возможности межрегиональных перевозок.Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что «Метеор» соединит Нижний Новгород, Чебоксары и Казань в 2024 году.