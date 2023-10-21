Интересные направления для поездки на ноябрьские праздники

В 2023 году у россиян будут осенние мини-каникулы — с 4 по 6 ноября. Это время можно провести дома в кругу семьи, а можно уехать в небольшое путешествие.

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Конечно, рвануть на море вряд ли получится. А вот проехаться по красивым местам своей страны — вполне. Вот куда можно уехать из столицы на ноябрьские праздники.

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Куда поехать на машине

У путешествий на машине есть свои весомые плюсы — не надо подстраиваться под расписание транспорта и туристических групп, можно сворачивать с намеченного маршрута, если в дороге что-то заинтересует, а ещё удобно перевозить всякие сувениры, отметило издание РИАМО .

Тверская область. Здесь стоит посетить старинный город с богатой историей Торжок. В нём располагается Борисоглебский монастырь, основанный в 1038 году, деревянная Старо-Введенская церковь 17-го века и Спасо-Преображенский собор. А ещё в городе можно попробовать знаменитые пожарские котлеты и побывать в музее золотого шитья. Также стоит посетить мемориал Советскому солдату во Ржеве. Там же есть Оковецкий собор с чудотворной иконой Божьей Матери Оковецкой и Покровская старообрядческая церковь. Есть и чудом уцелевшие довоенные объекты –– дом купцов Образцовых, здание Государственного банка и другие. В деревне с интересным названием Гадово есть самый большой музей обуви.

Ярославль. В самом Ярославле, с которого начинается «Золотое кольцо России», нужно посмотреть шоу-макет «Золотое кольцо», погулять по Волжской набережной и зайти на стрелку. Интересно также побывать в ярославском музее-заповеднике, церкви Илии Пророка и церкви Иоанна Предтечи. По пути можно заехать в старинный город Переславль-Залесский, а также в Ростов Великий.

Кострома. Город связан с историей царской семьи Романовых. Здесь можно накупить интересных сувениров — он славится берестяными, ткацкими и ювелирными промыслами. Из достопримечательностей обязательны к просмотру Ипатьевский и Богоявленский Анастасиин монастыри, торговые ряды, Романовский музей, Костромская слобода и пожарная каланча на знаменитой площади-сковородке.

Путешествие из Москвы поездом или самолетом

Смоленск. Древний город, который — на минуточку — старше самой столицы, называют щитом России. Он защищал Москву во время войн. Главная достопримечательность города — крепостная стена с башнями. Посетить можно Лопатинский сад, театр кукол, увидеть музыкальный фонтан. Также стоит зайти в музей в Маховой башне и картинную галерею.

Карелия. До Петрозаводска можно добраться поездом или самолётом, а вот по самой Карелии лучше ездить на машине, чтобы увидеть побольше интересного. Можно доехать на поезде до Петербурга, оттуда — до Выборга. Из него можно доехать до города Сортавала и отправиться на Валаам. Следующей точкой маршрута могут стать живописные каменистые островки — Ладожские шхеры. Кроме того, в Карелии обязательно нужно посмотреть горный парк Рускеала.