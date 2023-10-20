В Волгоградской области создают новые объекты туристической инфраструктуры

Более 130 млн рублей из федерального и областного бюджетов направлено на эти цели в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Открытый бассейн c подогревом воды, спортивный квест с дополненной реальностью, средства для маломобильных туристов – эти и другие инвестпроекты реализуются в Волгоградском регионе при господдержке.

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Открытый бассейн с подогревом воды позволит продлить туристический сезон на одной из турбаз в Волго-Ахтубинской пойме. Домики –деревянные срубы – построены в живописном месте: в красивой дубовой роще. Небольшой бассейн с очисткой воды здесь уже имеется, но авторы проекта решили расширить комплекс своих искусственных водоемов.

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– Это долгожданное событие для нас, – рассказывает Татьяна Гурова, лидер проекта загородного комплекса. – В рамках национального проекта развития туризма мы обратились в комитет экономической политики и развития Волгоградской области. Подали документы, прошли конкурс и получили средства на строительство бассейна с подогревом и перспективой круглогодичного его использования. На территории нашей турбазы уже есть один бассейн с хорошей фильтрованной водой, но он небольших размеров. Новый бассейн будет раза в 4 больше. В нем будет установлено специальное оборудование для подогрева воды. Уникальность нашего проекта в том, что мы предложили экологичную систему подогрева. Котел мы будем наполнять пеллетами собственного производства путем переработки собранных в лесу веточек и листвы.

Планируется, что к январю новый бассейн будет уже построен. И скорее всего новый сезон начнется раньше обычного, да и количество гостей увеличится. А едут сюда подышать целебным воздухом пойменной дубравы отдыхающие не только из Волгоградской области, но даже из Москвы и из Санкт-Петербурга.

Полученные субсидии позволяют туристическому бизнесу закупать современное оборудование и снаряжение, создавать специальные турпродукты для лиц с ограниченными возможностями здоровья, развивать местные пляжи и зоны отдыха у воды, предлагать новые маршруты, путеводители и приложения для путешественников.

Благодаря государственной поддержке дополнительное развитие получит инфраструктура спортивного клуба «Юный ястреб».

– Клуб сейчас очень активно развивается, строятся новые здания различного назначения – и бытовые, и технические, – поясняет автор проекта Алексей Буторин. – Территория очень большая, комплекс огромный и будет расти не один год. Здесь проводятся крупные мероприятия, бывает много гостей, поэтому на средства двух грантов мы приобрели новые отличные брендовые велосипеды и электросамокаты, на которых смогут передвигаться туристы внутри спортивного клуба. Техника долговечная и прослужит много лет.

Для комфортного пребывания в клубе людей с ограниченными возможностями здоровья оборудуют специальный санитарный модуль с удобными душевыми и туалетами. А для перевозки маломобильных групп населения здесь появится электрический гольфкар.

Активно развивает свой турпакет и команда грандиозного фестиваля Ultra 100. Участок земли в парке культуры и отдыха «Волжский» фантастически преображается благодаря креативным идеям инвесторов. На средства субсидии здесь возводится футуристическая сцена «Летучий голландец», будут построены шатры для активного отдыха.

– Часть концепции нашего фестиваля – это развитие арт-пространства, и мы создаем здесь арт-парк, который послужит украшением не только Волжского, но и всего нашего региона, – говорит руководитель команды Вячеслав Глухов.