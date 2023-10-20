В Союзе туриндустрии рассказали об интересе россиян к санаториям и курортам
Россияне стали чаще посещать санатории и курорты, расположенные внутри страны, рассказал первый вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин Общественной Службе Новостей.
Он отметил, что идет диверсификация по регионам, причем не только на Черноморском побережье, но и в Татарстане, на Северном Кавказе и в Калининградской области. Барзыкин назвал санатории и курорты конкурентоспособным видом отдыха.
Говоря о внутреннем туризме в целом, Барзыкин сообщил о росте числа туристов практически во всех регионах от 7-8 до до 30 процентов. Активно бронируется и продается горнолыжное направление. «Сезон будет, и думаю, что не только выйдут на доковидный уровень в этом году, но, скорее всего, его даже превзойдут, хотя содержание меняется», — сказал он. Барзыкин сообщил, что лидерами по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург.
Этим летом россияне переориентировались на внутренний рынок, но турпоток по стране все-таки вырос незначительно — примерно на пять процентов, рассказала ранее в пресс-центре «Парламентской газеты» зампредседателя Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Наталья Костенко. Согласно соцопросам, многие люди отдыхали либо в своем регионе, либо в соседнем. Среди основных направлений внутреннего туризма летом — Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург.