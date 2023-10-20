Виртуальное путешествие в пещеру Окладникова

Новосибирские археологи опубликовали новый виртуальный тур из серии путешествий по знаменитым памятникам каменного века Центральной и Северной Азии, и на этот раз он ведёт на российский памятник — в пещеру Окладникова (Сибирячиху) в Алтайском крае. Сегодня это самое восточное из известных мест обитания неандертальцев и уникальный объект, который позволяет реконструировать культуру древнего подвида людей.

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Пещера Окладникова как археологический объект была открыта и изучена в 1980-х годах, и долгое время археологи не могли понять, с каким памятником имеют дело, так как обнаруживаемые здесь каменные орудия не имели аналогов в регионе. Как оказалось, было найдено самое восточное из известных на сегодня мест обитания неандертальцев. Пещера представляет собой небольшой грот и серию маленьких узких галерей, в которых было обнаружено довольно много остатков материальной культуры неандертальцев и, что очень важно, антропологический материал. Через несколько лет была найдена и вторая «неандертальская» пещера на Алтае, Чагырская, с очень похожим набором каменных орудий и также с антропологическими останками. Две пещеры сегодня входят в число опорных мировых объектов для изучения культуры неандертальцев.

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Анализ каменной индустрии показал, что ближайшими родственниками «сибирячихинских» неандертальцев были не неандертальцы Денисовой пещеры, находящейся всего в 100 километрах отсюда, а носители микокской палеолитической культуры центральной и восточной Европы, обитавшие также в Крыму и на Кавказе. Данные сравнительного анализа показывают, что по каким-то причинам потомки этой группы древних людей отправились во впечатляющее путешествие в 3-4 тысячи километров и дошли, в том числе, до северного Алтая. Это случилось около 50 тысяч лет назад. Неандертальцы нашли на Алтае те же условия, к котором уже адаптировались: источник сырья для каменных орудий и места обитания диких лошадей и бизонов, на которых они хорошо умели охотиться.

Виртуальное путешествие в пещеру Окладникова подготовлено командой Института археологии и этнографии СО РАН при поддержке гранта Министерства науки и высшего образования Российской Федерации для популяризаторов науки, одной из мер поддержки федерального проекта «Популяризация науки и технологий».