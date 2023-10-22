Там, где Плёс шумит: топ-10 маршрутов на праздничные выходные

Осенние праздничные выходные не за горами. В этом году мы будем отдыхать с 4 по 6 ноября. Трех дней хватит, чтобы отправиться в небольшое путешествие. Но бронировать путевки и отели нужно уже сейчас. «Вечерняя Москва» вместе с руководителем сообщества туроператоров «Большая страна» Юлией Репниковой собрала интересные варианты поездок.

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На ноябрьские праздники можно отправиться в любой из соседних регионов: Ярославскую, Тверскую, Калужскую, Тульскую, Костромскую, Владимирскую, Рязанскую области. Эти регионы можно посетить как в рамках классического экскурсионного тура, так и в железнодорожном путешествии. Программы обычно включают классические достопримечательности Золотого кольца, храмы и монастыри, музеи, усадьбы, исторические экскурсии, а также знакомство с ремеслами. Есть различные тематические поездки.

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Например, «Фотодевичник в Калуге». Еще вариант — тур — знакомство с традиционными ремеслами в Ивановской и Владимирской областях. В рамках программы вы пройдете шесть мастер-классов по росписи, вышивке и кружевоплетению за два дня и увезете домой сувениры, сделанные собственными руками. Гастрономическая программа в Переславле-Залесском: дегустация ряпушки и пива, приготовленных по местным рецептам. Вариантов жилья много. Можно жить на турбазе за городом, где есть и стандартные домики, и глэмпинг, и треугольное бунгало, и банный чан на открытом воздухе. Если выбрать железнодорожный тур, то ночевка будет в вагоне поезда. Если вы только сейчас задумались о путешествии на ноябрьские праздники, посмотрите варианты с выездом сразу из Москвы, чтобы не покупать дополнительно к туру билеты на автобус или поезд.

Галерея под открытым небом

В нескольких часах езды от Москвы, в Калужской области расположился удивительный городок — Боровск. Это настоящий музей под открытым небом. Здесь туристы смогут отыскать самые разнообразные росписи на стенах домов и заборах, сделанные местным художником Владимиром Овчинниковым. А чтобы найти их все, на помощь придет изображение «Глобус Боровска». А еще этот город — сердце старообрядчества и колыбель космонавтики. Здесь вы сможете посетить Музей-квартиру Циолковского, а также увидеть посвященный ему забавный памятник, пообедать в монастырской столовой с видом на город и насладиться тишиной.

Цены: двухдневный тур из Москвы «все включено» — около 13 000 рублей с человека.

Выборг за вами

За три дня ознакомиться внимательно со всеми достопримечательностями Санкт-Петербурга едва ли выйдет, в отличие от его окрестностей. Потому предлагаем вам в эти праздничные выходные посетить Выборг. Там вы сможете окунуться в атмосферу средневекового города с множеством исторических мест. Выборгский замок, Усадьба бюргера, Дом на скале и много других достопримечательностей удивят своей архитектурой и самобытностью. Обязательно прогуляйтесь по старинным, вымощенным брусчаткой улицам, загляните в парк «Монрепо» и отведайте выборгский крендель с традиционным напитком глег.

Цены: поездом из Москвы в Санкт-Петербург — от 1260 рублей, двухдневный тур «все включено» из Петербурга — около 7000 рублей с человека.

Машина времени

Рыбинск Ярославской области прославился своими удивительными вывесками. Несколько лет назад в городе приняли дизайн-код, согласно которому владельцы бизнеса на центральной улице привели все вывески к единому, дореволюционному стилю. И это далеко не последний повод посетить Рыбинск. Всего в городе насчитывается более 300 интересных мест, памятников архитектуры и истории, которые будет интересно посмотреть любому гостю. Туристов ждут: поселок-музей «Советская эпоха», Красный гостиный двор, польский костел, местная пивоварня и многое другое.

Цены: двухдневный тур из Москвы «все включено» — около 13 000 рублей с человека.

Знакомьтесь, Кенигсберг

За несколько дней познакомиться с Калининградской областью — легко. Отправляйтесь в ее столицу, где вы сможете прогуляться в районе Кафедрального собора, послушать там органный концерт, заглянуть в музей Канта, где находится макет Кенигсберга, пройтись по Рыбной деревни. А на следующий день посетите Зеленоградск, расположенный на берегу Балтийского моря. Прогуляйтесь по его улицам. Побывайте на Куршской косе и отведайте местные лакомства. Еще день посвятите знакомству со Светлогорском, где вы сможете насладиться видами из кабинки канатной дороги.

Цены: самолетом из Москвы в Калининград — от 7000 рублей, трехдневный тур «все включено» — около 8000 рублей с человека.

И Шаляпин на балконе

Трех дней хватит, чтобы ознакомиться со столицей закатов — Нижним Новгородом. Обязательно посетите комплекс «Заповедные кварталы». Там регулярно проводят исторические мероприятия. А еще именно в «Заповедных кварталах» ожила традиция — «Шаляпин на балконе». А еще прокатитесь на одной из самых уникальных канатных дорог России.

Цены: поездом из Москвы — от 925 рублей, двухдневный тур с проживанием — около 10 000 рублей с человека.

Увидеть третью столицу

Одним из самых популярных у туристов городов на праздничные выходные стала Казань. Здесь каждый найдет что-то себе по душе. Помимо популярных достопримечательностей, таких как кремль и мечеть Кул-Шариф, путешественникам полюбились комплекс Старо-Татарская слобода, музей чак-чака, фабрика Алафузова и Вселенский храм. Еще из Казани вы можете отправиться на остров Свияжск, где сохранились уникальные памятники времен Ивана Грозного.

Цены: самолетом из Москвы — от 5000 рублей, трехдневный тур «все включено» — около 9000 рублей с человека.

Какая сладость

Коломна — один из древнейших городов Подмосковья. Здесь туристов ждут уникальные музеи с дегустациями калачей и пастилы. Туристы смогут заглянуть в одно из самых популярных местных заведений, где предлагают отведать любимые блюда известных писателей.

Цены: электричкой из Москвы — примерно 400 рублей, двухдневный тур «все включено» — около 13 000 рублей за двоих.

Пора, ждет Кудыкина гора

А если вы не знаете, куда отправиться на праздничные выходные с детьми, то советуем вам посетить «Кудыкину гору», а точнее — музей русского фольклора под открытым небом в Липецкой области. Он расположился на территории природного заповедника, у реки Дон. На территории музея «проживают» сказочные персонажи и можно увидеть стилизованные постройки — точные копии русских крепостей IV–V веков. Сам Липецк — городок с большой историей. В нем можно найти множество достопримечательностей и интересных памятников.

Цены: двухдневный тур из Москвы «все включено» — около 9000 рублей с человека.

По стопам Левитана

Когда-то Плёс очень полюбился живописцу Исааку Левитану (памятник художнику, а теперь сюда приезжает множество туристов, чтобы насладиться очарованием русской глубинки. Небольшой камерный город в Ивановской области богат достопримечательностями и интереснейшими местами: церкви, музеи, галереи, скульптуры, украшенные деревянной резьбой дома и даже ажурные водостоки. На набережной выстроились купеческие особняки.

Цены: поездом из Москвы в Иваново — от 900 руб лей, автобус Иваново — Плес — от 200 рублей, двухдневный тур «все включено» — около 5000 рублей с человека.

Распишем матрешку

Сергиев Посад — это не только Троице-Сергиева лавра. Здесь вы познакомитесь с местным ремеслом, рассмотрите необычные здания разных эпох. А еще в Сергиевом Посаде можно посетить несколько необычных музеев, например — матрешки, где вы не только узнаете о традициях, но и сможете расписать игрушку.

Цены: электричкой из Москвы — примерно 300 рублей, двухдневный тур с проживанием — около 3000 рублей с человека.

Приюти нас, бочка

Недалеко от Москвы есть множество вариантов необычных отелей и загородных комплексов. Например, вы можете пожить в «Бочках Диогена» в центре экотуризма «Берхино» или в домиках сказочных персонажей — хоббитов на территории «Хоббитленда». А арт-усадьба «Веретьево» предлагает переместиться во времени.

Отели комплекса расположены на территории бывшего летнего лагеря, поэтому здесь сохранился колорит советской эпохи. Если хотите более «далекое путешествие в прошлое», то можете остановиться в усадьбе Ромашково. Здание гостиницы построено в стиле усадеб ХVI века, как пример русского деревянного зодчества. А вот архитектура отеля «Ля Ферм де Рев» выполнена по подобию французских замков в долине реки Луары, где когда-то жили рыцари.

Пожить в домиках на дереве можно в Тульской области. Там вы найдете комплекс «Ласточкино гнездо».

Будь начеку!

В период туристического ажиотажа активизируются и мошенники. Бронируя тур, отель, покупая билеты — доверяйте проверенным сайтам.