Лучшие места для осенних прогулок под Петербургом

Октябрьская осень лучший сезон для неспешных прогулок по паркам и лесам, которые горят разноцветной палитрой. Особенно много таких мест под Петербургом.

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Обычно там есть и другие развлечения. Обо всем этом в материале «ФедералПресс».

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Усадьба Рериха в Изваре

Прекрасное место для осенних прогулок с красивой и тихой природой на фоне. Кроме этого здесь имеются: усадьба с музеем: интересная экспозиция и дом с историей; экоторопа по природоохранной зоне; храм Казанской иконы Божьей матери; сыроварня, в которой можно продегустировать сыры; Также на территории работает арт-кафе, где можно перекусить, приобрести репродукции картин Рериха и сувениры. На втором этаже представлена бесплатная экспозиция картин и скульптур современных художников.

Вырица

Это местечко под Петербургом также отлично подходит для размеренных прогулок. Также тут можно обойти несколько церквей, насладиться видами реки Оредеж и посетить дворец Васильева. Отметим, что в Казанской церкви есть трапезная с очень вкусными пирожками.

Комарово, Зеленогорск, Сестрорецк, Репино

Эти четыре населенных пункта известны своей природой как среди петербуржцев, так и жителей Ленобласти. Сочетание природных красот и городских удобств там идеальное, так что можно смело отправляться на прогулки. В этих местечках есть: магазины; кафе и закусочные; сувенирные лавки; Петродворцовый район В этом месте, известном фонтанами, осенью рекомендуют посетить Колонистский парк и Ольгин павильон. Особо красивые виды открываются в парке Зверинец и в Английском парке. На территории много маленьких зверушек, которые охотно подходят к посетителям. Также в наличии пара ресторанов, скотный двор и периодически работающие площадки для мастер-классов.

Борницкий карьер