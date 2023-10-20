Лучшие места для осенних прогулок под Петербургом
Октябрьская осень лучший сезон для неспешных прогулок по паркам и лесам, которые горят разноцветной палитрой. Особенно много таких мест под Петербургом.
Обычно там есть и другие развлечения. Обо всем этом в материале «ФедералПресс».
Усадьба Рериха в Изваре
Прекрасное место для осенних прогулок с красивой и тихой природой на фоне. Кроме этого здесь имеются: усадьба с музеем: интересная экспозиция и дом с историей; экоторопа по природоохранной зоне; храм Казанской иконы Божьей матери; сыроварня, в которой можно продегустировать сыры; Также на территории работает арт-кафе, где можно перекусить, приобрести репродукции картин Рериха и сувениры. На втором этаже представлена бесплатная экспозиция картин и скульптур современных художников.
Вырица
Это местечко под Петербургом также отлично подходит для размеренных прогулок. Также тут можно обойти несколько церквей, насладиться видами реки Оредеж и посетить дворец Васильева. Отметим, что в Казанской церкви есть трапезная с очень вкусными пирожками.
Комарово, Зеленогорск, Сестрорецк, Репино
Эти четыре населенных пункта известны своей природой как среди петербуржцев, так и жителей Ленобласти. Сочетание природных красот и городских удобств там идеальное, так что можно смело отправляться на прогулки. В этих местечках есть: магазины; кафе и закусочные; сувенирные лавки; Петродворцовый район В этом месте, известном фонтанами, осенью рекомендуют посетить Колонистский парк и Ольгин павильон. Особо красивые виды открываются в парке Зверинец и в Английском парке. На территории много маленьких зверушек, которые охотно подходят к посетителям. Также в наличии пара ресторанов, скотный двор и периодически работающие площадки для мастер-классов.
Борницкий карьер
Этот карьер порадует поистине марсианскими пейзажами. Место отлично подойдет для атмосферных фото инопланетной тематики. Также можно пешком обойти карьер и насладиться природой. Усадьба Марьино В Марьино работает редкая для РФ частная усадьба с музеем о ее истории. Во время экскурсии можно побывать в местных подвалах и погребах, посетить местный ресторан. Здесь есть ферма, где можно пообщаться с животными, а также отличный парк. Местные предлагают устроить рыбалку или катание на лошадях. Иногда можно попасть на музыкальные и реконструкторские фестивали. Ранее «ФедералПресс» писал о том, как Россия мир прокормит: советуем ознакомиться с материалом про фактор плодородия.