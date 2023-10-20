При музее-заповеднике «Аркаим» в Челябинской области захотели открыть туристический лагерь. Об этом сообщает издание «Челябинск сегодня».

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Необходимость в таком пространстве возникла из-за неупорядоченности и неоднородности туристического потока, и ситуация только усугублялась с каждым годом.

Предполагается, что при обустройстве лагеря обойдутся без капитальных построек, а для удобства туристов поставят 55 жилых модульных комплексов. Кроме того, планируется возвести пешеходную тропу между нижним лагерем и зоной раскопок, визит-центра с парковкой, туалетами и прочими благами. Также появятся комфортные места для приема пищи и кафе. Проект предусматривает комфортное размещение до 500 человек.

Вся инфраструктура будет организована с учетом природоохранных требований. Так, для исключения сброса сточных вод планируется обустройство локальных очистных сооружений.