В Сочи хотят ввести новый налог для туристов
Власти рассматривают вариант введения нового сбора с туристов. Предлагается брать плату с тех, кто приезжает на курорт на авто с номерами других городов.
«Депутаты рассматривают целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство по ограничению въезда в город и введение курортного сбора за пользование личным транспортом в Сочи для всех иногородних», – говорится в официальном сообщении.
Сумма, которую предполагается брать с туристов, пока не называется. Как нет и информации о том, какая инфраструктура будет создана для того, чтобы отдыхающие могли оставить свой транспорт перед въездом в город-курорт. Стоит отметить, что специальные парковки для туристов будут также платными.
Курортный сбор в Сочи становится предметом регулярных скандалов. Туристы говорят о том, что положительные изменения на курорте найти сложно. Местные жители также жалуются на слабое развитие инфраструктуры.