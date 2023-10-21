В Сочи хотят ввести новый налог для туристов

Власти рассматривают вариант введения нового сбора с туристов. Предлагается брать плату с тех, кто приезжает на курорт на авто с номерами других городов.

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«Депутаты рассматривают целесообразность внесения изменений в федеральное законодательство по ограничению въезда в город и введение курортного сбора за пользование личным транспортом в Сочи для всех иногородних», – говорится в официальном сообщении.

Сумма, которую предполагается брать с туристов, пока не называется. Как нет и информации о том, какая инфраструктура будет создана для того, чтобы отдыхающие могли оставить свой транспорт перед въездом в город-курорт. Стоит отметить, что специальные парковки для туристов будут также платными.