Как выбрать направление для отдыха на Новый год

Россияне начали бронировать жилье на Новый год в разных городах страны. «Вечерняя Москва» выяснила, какие актуальные направления предлагают туроператоры и где можно провести зимние праздники.

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Сервисы по аренде жилья отмечают, что большим спросом среди россиян в целом пользуются Санкт-Петербург, Москва, Казань, Кисловодск, Калининград и другие регионы.

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Гастрономический юг

Актуальность в зимнее время для туристов сохраняет Краснодарский край.

— Сочи лидирует по всем возможным позициям. Там люди отдыхают и в горах, и на море, — рассказала эксперт по туризму Амалия Акопова. — И сам Краснодар заслуживает внимания. Особенно если это касается эногастрономического туризма (с особым вниманием к местной кухне и региональным продуктам. — «ВМ»).

Амалия добавила, что в России стоит посещать не только большие, но и малые города.

— На прошлый Новый год я открыла для себя Азов, в 40 километрах от Ростова-на-Дону, — добавила Акопова. — Там есть музей-ресторан, где подают настоящий петровский сбитень — напиток на меду из 33 трав.

Кстати, зимой там можно увидеть замерзшее Азовское море. По словам Амалии, это необычное зрелище.

Не боимся холодов

Отдохнуть также можно и на Дальнем Востоке. Вокруг этого региона немало мифов, подчеркивает Амалия.

— Его часто ассоциируют с длительностью и дороговизной поездки, а также с очень низкими температурами. Но далеко не все из этого правда. Например, в центре Южно-Сахалинска есть отличный горнолыжный курорт. Там хорошие канатные дороги, рестораны, — отметила Акопова. — Хабаровский край тоже не отстает. Тем, кто хочет открыть для себя Дальний Восток, — рекомендую. При этом зимой там не сильный мороз. Не стоит путать его, например, с Якутией.

Суровый и прекрасный

В Новый год погрузиться в зимнюю сказку можно на Севере. Начинать знакомство с холодными регионами эксперт рекомендует с Архангельской области.

— Там можно увидеть северное сияние в центре города, сидя в отеле, не выезжая никуда, — объяснила Амалия.

Кроме того, в Архангельске можно посмотреть на ледоколы.

— Рекомендую и Мурманскую область. Там есть масса развлечений, — рассказала Амалия. — Можно отправиться... на крабовое сафари! Однако перед тем, как туда поехать, стоит вооружиться теплой одеждой, шапками и перчатками. Подобные сафари проходят на Баренцевом море.

— Еще, конечно же, можно отдохнуть в Карелии. Там много туристических баз, ресторанов на любой вкус и кошелек, — подчеркнула Акопова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Диана Фердман, руководитель туристической фирмы:

— Из зарубежных курортов у россиян большим спросом пользуются Таиланд, ОАЭ, Турция и Мальдивы. Но при этом, выезжая за границу, важно помнить о блокировке банковских карт. Стоит запастись наличными, потому что банки России там не работают. Купюры лучше хранить в чемодане под замком, так как участились случаи краж.

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