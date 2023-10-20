Петербург и Ленобласть стали лидерами рейтинга по красоте регионов осенью

Путешественники называли Северную столицу и Ленинградскую область самыми красивыми регионами осенью. Также туристы любуются осенними красками в Республике Алтай и Иркутской области.

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«В Ленинградской области эксперты рекомендуют посетить экотропы и крепости – Копорье, Орешек, Ям и Старую Ладогу», – пишут СМИ со ссылкой на сервисы для путешествий.

Также гостей города и области привлекают Петергоф, Царское Село и Гатчина, уточняет издание Online47. На второй строчке рейтинга находится Республика Алтай, а замыкает тройку лидеров Иркутская область.

Напомним, что Петербург осенью вводит курортный сбор для туристов.