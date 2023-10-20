Сахалинский курорт попал в список лучших направлений для отдыха в России зимой

Горнолыжной курорт «Горный Воздух», расположенный в Южно-Сахалинске на горе Большевик, попал в список лучших направлений для зимнего отдыха в России по версии проекта «Сколько зим, сколько зим!» от АНО «Национальные приоритеты» и Минэкономразвития. Об этом сообщает KP.RU.

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«У нас солнечно, тепло и много снега. Ядро зимнего отдыха — это, безусловно, комплекс "Горный воздух". И трассы у нас шикарные», — отметил министр туризма Артем Лазарев.

Кроме того, он подчеркнул, что «Горный Воздух» — единственный горнолыжный курорт в стране, который расположен в черте города.

«Поэтому применение системы мультимодальных маршрутов не требуется. Все очень просто: можно прямо в день прилета сразу встать на лыжи», — заключил он.