Что туристу стоит посмотреть в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, Северная столица или город на Неве. Ежегодно миллионы туристов устремляются сюда, чтобы насладиться культурой, архитектурой времен Петра I, музеями и атмосферой, которую довольно сложно передать на фотографиях или видеороликах. «ФедералПресс» составил чек-лист самых красивых мест, которые обязательно стоит посетить, приехав в Санкт-Петербург.

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О чем не стоит забывать

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Однозначного ответа на вопрос, что следует взять с собой в Санкт-Петербург, не существует. Все просто – в городе слишком отличаются по погоде все четыре времени года. Важно также помнить, что там, вне зависимости о того, где вы будете находиться, сильно дует: и в метро, и на каналах, и в парках, и в жилых кварталах. Я путешествовала в октябре, и казалось, что холодные дожди и ветра, долетающие с Финского залива, могут испортить впечатление о Санкт-Петербурге, но нет. Даже в дождь Питер прекрасен. Главное – правильно экипироваться.

Прежде всего, изучите путеводители в интернете, выберите основные достопримечательности, которые точно хотите посетить, составьте примерный маршрут и обязательно посмотрите режимы работы музеев, чтобы не оказаться у закрытого входа. Теперь дело за малым – собрать чемодан и отправляться в дорогу.

Одежда и аксессуары

Для того, чтобы правильно собраться в Санкт-Петербург, необходимо рационально подойти к выбору одежды. Всем известно, что погода – боль Северной столицы, о которой уже складывают легенды. Дождь в городе может начаться совершенно внезапно, даже если минуту назад светило яркое солнце. Вот что туристу следует взять в первую очередь:

Плотно застегивающуюся ветровку или толстовку.

Головной убор по сезону – кепку, шапку или панаму.

Зонтик либо дождевик: у жителей Северной столицы даже есть такая примета: «Если зонт с вами, то дождя не будет».

Теплый свитер, закрывающий горло.

Демисезонные перчатки или варежки (если путешествуете осенью или зимой).

Теплая и непромокаемая верхняя одежда.

Путешествие по Санкт-Петербургу, безусловно, предполагает прогулки на дальние расстояния. В связи с этим обувь должна быть удобная, закрытая и непромокаемая. Именно от обуви зависит, сможете ли вы увидеть основные достопримечательности. Туфли на высоком каблуке стоит брать только в том случае, если у вас намечается торжественное мероприятие, в остальных же случаях лучше оставить их дома.

Фото- и видеотехника

В Санкт-Петербурге получают красивые фотографии. Архитектура к этому располагает. Для того, чтобы не опростоволоситься и оставить моменты путешествия по городу на Неве не только в памяти, но и на фотоснимках, следует взять с собой:

Несколько карт памяти.

Как минимум один запасной аккумулятор.

Фильтры и другие аксессуары для объектива фотокамеры.

Зарядное устройство.

Кстати, в музеях не разрешено использовать вспышку.

ТОП-7 главных достопримечательностей Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург прекрасен во все времена и возможно для его посещения потребуется не один визит. При этом, если время ограничено, а хочется посмотреть все, советую посмотреть ключевые достопримечательности, не углубляясь в детали.

Музеи и памятники Санкт-Петербурга

Отправляясь в Санкт-Петербург, даже если нет огромной любви к искусству, стоит посетить хотя бы один музей. В городе свыше 200 музеев и все довольно сложно перечислить. Один из них и, пожалуй, самый известный – Эрмитаж. Здесь собрано более 3 миллионов экспонатов, а билеты в Эрмитаж лучше всего покупать на официальном сайте Эрмитажа или через официальных агентов. Билеты выкладывают на 2 недели вперед. Это очень большой музей и обойти его весь за один визит, не представляется возможным. Поход сюда стоит делить на несколько визитов, чтобы мозг не взорвался от перегрузки.

Кроме Эрмитажа следует побывать в Русском музее, Петропавловской крепости, а также знаменитой Кунсткамере – начало этой экспозиции положила личная коллекция Петра I, которую он собирал несколько десятилетий. Если заглянуть в путеводитель, то можно увидеть и весьма необычные музеи, такие как музей гигиены, музей игральных карт, музей водки или музей сновидений.

В Санкт-Петербурге есть что посмотреть в любое время года

Стоимость посещения стартует от 400 рублей. Для детей до 7 лет – проход бесплатный, а для школьников – скидки. Правда, иногда могут попросить предъявить свидетельство о рождении.

Соборы и церкви

Даже если большого интереса к религии нет, то все равно нельзя побывать в Санкт-Петербурге и не заглянуть ни в один собор. Местные говорят, что одно время вход во многие храмы был платным. Это вызывало возмущение, и сегодня плату берут не во многих.

Исаакиевский собор – один из главных символов Санкт-Петербурга. Его построили свыше 40 лет назад и ним связано много городских тайн и легенд. Обязательно советую подняться на колокольню. Понравится даже тем, кто боится высоты. Вокруг там все огорожено и проблем с безопасностью – нет.

Стоимость посещения на двоих (взрослый + ребенок до 14 лет) собор + колокольня составит 1200 рублей.

Не менее известны такие места, как Свято-Троицкая Александро-Невская лавра, Спас на Крови, основанный на месте убийства Александра II.

Согласно информации сайта Санкт-Петербургской епархии в ее состав входит 524 храма, монастыря и подворья.

Кронштадт

Это отдельный город, на территории которого собраны практически все достопримечательности, связаные с морем и историей военно-морского флота. С 1720-х годов Кронштадт был главной военно-морской базой Балтийского флота. Сегодня здесь можно посмотреть на боевые корабли с набережной — обязательная часть туристической программы.

Туристы в основном отправляются в старую часть города, которая является объектом всемирного наследия Юнеско. Под защитой организации и кронштадтские форты – система оборонительных сооружений. Они строились для защиты Санкт-Петербурга: перекрывали водные подходы к городу.

Добраться сюда в теплую погоду лучше всего по воде – на метеоре. От центра Северной столицы он несется на подводных крыльях и уже примерно через час швартуется у причала «Остров фортов». За это время можно полюбоваться видами Санкт-Петербурга, а также северным морем. Морское путешествие – удовольствие не из дешевых: взрослый билет в одну сторону стоит 1450 рублей, туда и обратно – 2280 рублей. Есть скидки для детей и льготников.

Если погода не позволяет или турист страдает морской болезнью, то советую выбрать более бюджетный вид транспорта – автобус. Причем поездка станет небольшой экскурсией, поскольку автомобильная дорога на остров проходит по дамбе, которая защищает Санкт-Петербург от наводнений. Автобусы отправляются от двух станций городского метро. На поездку уйдет 1 час 10 минут, а заплатить понадобится, как на любом городском автобусном рейсе, всего 65 рублей за разовый билет или 44 рубля, если есть карта «Подорожник».

Самая известная достопримечательность Кронштадта – Никольский собор. Это главный храм Военно-морского флота России и самый большой из российских морских храмов. Внешне он напоминает собор Святой Софии в Стамбуле, но с морскими элементами: например, крест на куполе вписан в штурвал. Внутри все оформлено в морской тематике. Собор красив, как внутри, так и снаружи. Правила посещения, как и во все религиозные сооружения, едины. Женщинам необходимо быть в платке, если такового нет, то входе можно взять платок. Удобно, что в соборе есть камеры хранения, там можно оставить рюкзаки и сумки.

Побывав в городе, стоит посетить парк Летний сад. Когда-то здесь стоял домик Петра I, но он был разрушен во время революции. На месте нынешней главной аллеи парка проходила первая улица города – Петровская. Обязательна к посещению Петровская пристань, куда можно попасть через Петровский парк. В его центре — памятник Петру I, основавшему Санкт-Петербург и Кронштадт. Он установлен лицом к пристани, морю и военным кораблям. Туристы приходят сюда, чтобы посмотреть на корабли и сфотографироваться на их фоне.

Не забыв про историю

В Санкт-Петербурге произошло немало событий, которые повлияли на историю России мира. Про город на Неве написано множество книг и снято сотни фильмов. Люди едут туда для того, чтобы прикоснуться к истории и посмотреть на те места, о которых они читали в романах или смотрели в кино. Здесь произошло восстание декабристов, совершались убийства царей и дворцовые перевороты.

Самый легендарный символ последней революции, ставший музеем, крейсер «Аврора», пришвартованный у Петроградской набережной. Именно с этого корабля был произведён главный «революционный залп», по одной из версий, послуживший сигналом для штурма Зимнего дворца.

Сегодня на корабле организована интереснейшая музейная экспозиция, в которой представлены документы, фото и настоящие предметы корабельного быта. Однако крейсер не только музей, а ещё и корабль, на котором несут боевое дежурство моряки ВМФ России. Стоимость билета для взрослых – 500 рублей, для школьников, студентов, пенсионеров – 300 рублей, а дошкольники проходят бесплатно. Третий четверг каждого месяца – бесплатно для студентов, военнослужащих, детей до 18 лет.

Другой известный корабль-легенда, который будет интересен особенно мальчишкам – ледокол «Красин», история которого восходит к 1916 году. Знаменитый пароход-ледокол был построен в Англии и за свою длинную жизнь спасал не только многочисленные судна, но и тысячи людей, участвовал в войне, работал во льдах Арктики, а позднее стал музеем и объектом культурного наследия РФ.

Стоимость экскурсии для взрослых, школьников и студентов – 300 рублей, для детей до 7 лет – 150 рублей, а участники боевых действий, военнослужащие срочной службы проходят бесплатно.

Прогуляться по каналам и отдать мелочь чижику-пыжику

Туристам советую прогуляться по Невскому. При этом в любое время года он прекрасен. Как советуют сами жители Санкт-Петербурга, особенно переселенцы из других регионов, выходите на проспект из метро, выключайте карту и гуляйте по каналам.

Если путешествуете с ребенком, то не переживайте. Эмоции будут переполнять, а места капризам не найдется. Огромные здания и пьянящая красота действуют на них волшебно. Обязательно дойдите до памятника Чижику-пыжику – самый маленький монумент в Санкт-Петербурге.

Бронзовую птичку высотой в 11 сантиметров установили на набережной Фонтанки у Первого Инженерного моста рядом с Михайловским дворцом в 1994 году. Говорят, если попасть в него – загаданное желание исполнится.

Маленькая Россия

Если погода не позволяет гулять, следует отправиться в музей, но не обычный, а настоящий игровой мир. Гранд макет Россия является самым большим макетом в России и вторым по величине в мире после Гамбурга. Туда легко добраться из любой точки Санкт-Петербурга – всего 10 минут ходьбы от станции метро «Московские ворота».

В зале собрано множество макетов, рассказывающий про какой-нибудь российский регион. Макет интерактивный и практически на каждом метре есть кнопка, при нажатии на которую что-то начинает оживать. Словом, родителям и детям здесь много чего интересного.

«Гранд макет» рассчитан на широкую аудиторию, поэтому даже на детей с 3-х лет вход уже платный – 450 рублей. За взрослых, начиная с 14 лет, за билет попросят – 690 рублей.

Петергоф

Одна из причин приехать в Северную столицу – посмотреть ее роскошные пригороды. К примеру, Петергоф. Его называют «русским Версалем» с его великолепными фонтанами и садами и Большим дворцом, которой своей роскошью не уступает дворцам французских королей. Кассы Нижнего Петергофа открываются в 9.00. Здесь красиво в любое время года, но особенно осенью. Когда листва окрашивается от желтого, до багряного.

Стоимость взрослого билета составит без льгот – 600 рублей, а для школьников от 14 до 18 лет – 450 рублей. Дети до 14 лет, ветераны и инвалиды – проходят бесплатно, пенсионеры – бесплатно во второй четверг каждого месяца (в остальные дни нужен стандартный входной билет). Советую взять паспорт РФ, поскольку в этом случае цена будет не как для иностранных граждан.

Санкт-Петербург великолепен в любое время года. Для того чтобы осмотреть его уголки, одного визита вряд ли хватит. Всегда найдутся места, куда можно поехать. Здесь хорошо думается, мечтается, а творческие люди дышат тут полной грудью. Если любить Петербург искренне, то он несомненно ответит взаимностью.