Раскрыто малоизвестное место для путешествий на Сахалине

Набильский хребет назвали малоизвестным живописным местом для пешего туризма на Сахалине. Соответствующие сведения раскрыли организаторы конкурса «Дальний Восток — Земля приключений», пишет Sakh.online.

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Локация расположена в Тымовском районе острова, протяженность хребта составляет 129 километров. При этом максимальная высота гор достигает 1471 метр.

«Место самых высоких гор на Сахалине и самых низких зимних температур. Место, куда хочется возвращаться вновь и вновь», — рассказал путешественник Иван Трушин, побывавший в походе на Набильский хребет.

За 10 дней туристам удалось не только насладиться красивейшими панорамными видами, но и встретиться с дикими оленями.

Отмечается, что зимой в указанном районе холодно, поэтому наиболее подходящим периодом для похода на лыжах является март.