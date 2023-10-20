Удивительные факты и фантастически красивые места - путешествие на любой вкус

Красавец Пятигорск и знаменитый Кисловодск, животворящие Ессентуки и Железноводск... Все это Ставрополье. Край, о котором большинство из нас узнали из произведений величайших классиков – Пушкина, Лермонтова, Толстого и многих других.

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Сегодня мы заново открываем для себя эти места. Ведь помимо всем известных курортов в Ставропольском крае есть десятки мест, которые стоит посетить, чтобы вдоволь налюбоваться меняющимися на каждом шагу пейзажами, надышаться чистотой, прикоснуться к истории и по-настоящему отдохнуть.

Совсем скоро, 4 ноября, познакомиться с туристическими возможностями края и составить маршрут будущего путешествия можно будет в Москве на ВДНХ. Там откроется Международная выставка-форум "Россия", в которой примут участие все 89 субъектов Российской Федерации. Ставропольский край представит десять туристических "жемчужин", за которые проголосовали сами жители региона.

"На стенде Ставрополья мы покажем и расскажем о главных достопримечательностях, достижениях и перспективных проектах. Объединим прошлое, настоящее и будущее края", — отметил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.