Названы самые красивые регионы России в октябре

Представители сервиса для путешествий «Туту.ру» рассказали RT, какие российские регионы можно назвать наиболее красивыми в октябре. В число таких мест, по их мнению, стоит включить Санкт-Петербург, Республику Алтай и Иркутскую область.

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Лидерами рейтинга по красоте регионов в осеннее время стали Санкт-Петербург и Ленинградская область.

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В городе можно сходить в музеи, отправиться на экскурсии по крышам, в парки или уехать подальше от многолюдного центра — в Петергоф, Царское Село или Гатчину.

В Ленинградской области эксперты советуют обратить внимание на экотропы и крепости — Копорье, Орешек, Ям и Старую Ладогу.

Второе место в топе досталось Республике Алтай.

«Непременно советуем побывать на Телецком озере. Также не забудьте про Каракольские и Мультинские озёра с прозрачной водой, Марсианскую долину и место слияния Чуи и Катуни», — рекомендуют представители сервиса.

Тройку лидеров рейтинга замыкает Иркутская область.

Осень — отличное время, чтобы приехать на Байкал, считают специалисты. Здесь стоит посетить скалу Шаман-камень, Байкальский музей и Свято-Никольскую церковь.

«И конечно, нельзя не посетить мистический остров Ольхон — излюбленное место не только туристов, но и шаманов», — добавляют эксперты.

Далее в списке расположились Республика Карелия с горным парком «Рускеала» и местами съёмок фильма «А зори здесь тихие», Калининградская область с Куршской косой и Танцующим лесом, а также Республика Адыгея со знаменитой скалой Чёртов Палец.

Седьмое место аналитики отвели Ставропольскому краю.

В октябре в одном из крупных городов региона — Пятигорске — ещё тепло и красиво. Любителям панорамных видов стоит подняться на гору Машук, а фанатам литературы и истории — отправиться по местам Михаила Лермонтова.

«Ещё одна живописная достопримечательность города — грот Провал с бирюзовой водой. Запах у неё довольно специфический — не удивляйтесь. Именно здесь продавал билеты предприимчивый Остап Бендер. Сегодня посетителей встречает его фигура», — отмечают специалисты.

Восьмое место в рейтинге занимает Нижегородская область. Один из самых интересных пунктов назначения здесь — село Большое Болдино, родовая усадьба Пушкиных.

В столице же региона у туристов есть возможность встречать красивые закаты на Гремячей горе и любоваться видами на Волгу, Оку и старый центр Нижнего Новгорода со стен местного кремля.