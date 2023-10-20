Топ мест для пляжного и активного отдыха в России и других странах

Заняться активным туризмом или поехать на море можно в любое время года — главное правильно выбрать место. Например, пляжный отдых в ноябре будет комфортным во многих странах за границей, а вот в России искупаться в море смогут только любители по-настоящему холодной воды.

© Lenta.ru

«Лента.ру» рассказывает, куда поехать в ноябре, в каких городах России лучше всего отдыхать в последний месяц осени и для поездки в какие страны виза не нужна.

Видео дня

Куда поехать в ноябре для культурного отдыха в России?

По данным сервиса поиска авиабилетов в «Яндекс.Путешествиях», в ноябре 2023 года самым популярным остается внутренний туризм — 68 процентов от всех броней приходятся именно на российские регионы, рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе сервиса.

Санкт-Петербург

Lenta.ru

Несмотря на прохладную погоду и короткий световой день, в последний месяц осени одним из популярных направлений внутри России остается Санкт-Петербург, рассказал «Ленте.ру» PR-директор международного сервиса заказа трансферов i’way Алексей Кошляков. Это отличное время для посещения Петергофа, Эрмитажа, Кунсткамеры и других музеев и достопримечательностей города.

от 20 000 рублей будет стоить трехдневный тур в Петербург на двоих

«Санкт-Петербург в конце осени особенно насыщен культурной жизнью, ведь с конца сентября в театрах идет новый сезон. Зрителей ждут премьеры и приглашенные артисты. Новыми выставками радуют и музеи Северной столицы», — добавили в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру».

Любители вечеринок тоже не заскучают: Санкт-Петербург славится своей активной ночной жизнью.

Москва

Lenta.ru

Москва в ноябре также пользуется большим спросом у туристов, которые предпочитают экскурсии. Столица порадует гостей великолепием усадеб, оранжерей и парков, которые приятно посетить в любое время года, рассказали в пресс-службе «Яндекс.Путешествий».

Также Москва — отличное место для отдыха с детьми. Для такой категории путешественников есть специальные туры, отметили в беседе с «Лентой.ру» в пресс-службе национального туроператора «Алеан».

Такие туры, помимо главных достопримечательностей столицы, включают посещение «Союзмультпарка», Москвариума, интерактивного музея «Экспериментаниум», Дарвиновского музея, планетария, зоопарка и тематического парка аттракционов «Остров мечты», — пресс-служба Национального туроператора «Алеан»

Эти туры могут занять от двух до семи дней и стоят от 30 000 рублей на двоих.

Золотое кольцо

Lenta.ru

В ноябре наблюдается высокий спрос на туры выходного дня по Золотому кольцу — это туристический маршрут по историческим городам европейской части России. При этом туристы очень часто интересуются гастрономическими турами, которые позволяют не только посмотреть достопримечательности городов, но и попробовать местную кухню.

от 34 000 рублей стоят трехдневные гастротуры по Золотому кольцу на двоих

Золотое кольцо предлагает путешественникам, которые выберут такие туры, побывать на обедах в русском стиле, а также попробовать костромской сыр, суздальскую медовуху, ряпушку из Плещеева озера и другие известные локальные блюда и продукты.

Великий Устюг

Lenta.ru

Родина Деда Мороза в Вологодской области — отличное место для отдыха в ноябре всей семьей. Взрослым будет интересно посмотреть на архитектуру города и посетить различные музеи, а детям — побывать в Вотчине главного новогоднего волшебника.

«Мы рекомендуем запланировать поездку в Вотчину Деда Мороза в Великом Устюге на 18 ноября: главный новогодний волшебник будет отмечать день рождения. Можно принять участие в праздничной программе и создать новогоднее настроение», — отметили в пресс-службе Национального туроператора «Алеан».

от 52 000 рублей обойдется тур на четыре дня для одного взрослого и одного ребенка с дорогой до места на специальном туристическом поезде из Москвы

Казань

Lenta.ru

Столицу Татарстана часто называют третьей столицей России. «Это место, где гордятся своей культурой и стараются беречь традиции коренных народов. Сюда можно приехать как на выходные, так и на длительный отпуск. Обязательно посетите Казанский Кремль, мечеть Кул-Шариф и не забудьте побывать в Музее чак-чака», — посоветовала в беседе с «Лентой.ру» эксперт по туризму Яна Трофимчук.

Но если отдыхать там именно в ноябре, можно не только посетить различные достопримечательности и музеи, но и попасть на разнообразные культурные мероприятия. Например, в начале ноября там каждый год собираются поклонники фантастики, которые устраивают рыцарские турниры, старинные балы, а также различные шоу и мастер-классы для гостей всех возрастов.

Куда поехать в ноябре для активного отдыха в России?

Сочи

Lenta.ru

Отдохнуть на море в это время года здесь уже не получится: температура воздуха и воды на побережье Черного моря не поднимается выше +15 градусов. Но в одном из самых популярных курортных городов России есть не только море, но и горы. И ноябрь — отличное время для активного отдыха на Красной Поляне. В это время в горах уже появляется первый снег, но горнолыжный сезон начинается лишь в декабре, поэтому туристов будет не так много.

от 30 000 рублей стоят трехдневные туры с посещением гор и водопадов и проживанием в отеле Красной Поляны на одного человека

Мурманск

Lenta.ru

Это отличное место для тех, кто хочет посетить крабовое сафари и попробовать чипсы из ягеля, а также увидеть северное сияние.

«Сезон северного сияния в Мурманске начинается в середине сентября, но к ноябрю поймать его вероятность сильно выше, чем в начале осени. Тур длиной в три-четыре дня откроет самые впечатляющие места. Опытные гиды помогут найти правильную точку, где точно можно увидеть своими глазами это природное чудо», — рассказали в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру».

от 60 000 рублей стоит тур из Москвы в Териберку (Мурманская область) на четыре дня на одного человека

Дагестан

Lenta.ru

За последние годы это место стало очень популярным среди российских туристов, подчеркнула руководитель туристического агентства «ТурСток» Юлия Майфатова.

«В Дагестане можно увидеть нетронутую туристами Кавказскую республику, где нет широких дорог и где каждый аул говорит на своем языке. Вы узнаете историю и культуру сел, вековые традиции и неизменные ценности», — уточнили в беседе с «Лентой.ру» в пресс-службе клуба индивидуальных путешествий Back to Travel.

Здесь можно отправиться в горы, прогуляться по пещерам, увидеть самый глубокий каньон Европы в долине реки Сулак, а также самый большой бархан в Евразии. Погода в Дагестане в это время довольно комфортная: почти нет осадков, температура воздуха колеблется в районе +10...+15 градусов.

от 24 000 рублей стоит трехдневный тур по Дагестану с проживанием на одного человека

Сибирь

Lenta.ru

Тем, кто хочет поскорее встать на лыжи или сноуборд, стоит поехать в Кемеровскую область на горнолыжный курорт Шерегеш. В 2023 году сезон там начинается уже 18-19 ноября. «По традиции открытие отмечают фестивалем «Шерегешфест»: в программу, как правило, входят мастер-классы по лыжам и сноуборду, соревнования и музыкальные выступления», — отметили в пресс-службе национального туроператора «Алеан».

Астрахань

Lenta.ru

Любителям отдыха на природе и рыбалки можно отправиться в Астрахань. Обратите внимание, что в ноябре здесь достаточно комфортная погода: около +10 градусов. В дельте Волги можно поймать жереха, щуку, сома, сазана, а также попробовать себя в подводной охоте.

от 12 000 рублей стоит трехдневное проживание на рыболовной базе под Астраханью на одного человека

Где отдохнуть в ноябре на море?

Тем, кто хочет отдохнуть в ноябре на море, стоит рассмотреть другие страны: в России вода для пляжного отдыха уже слишком холодная.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

Эта страна в ноябре пользуется большой популярностью среди российских туристов, рассказала Яна Трофимчук. Неудивительно: ведь виза для путешествия не нужна. При этом воздух здесь прогревается в это время года в среднем до +28 градусов, а вода — до +26,5. Отдых в ОАЭ поздней осенью понравится всей семье: тех, кто не хочет сутками лежать на пляже на берегу Персидского залива, ждут всевозможные развлечения. Например, можно посетить пустыню или поучаствовать в сафари.

Самым популярным направлением остается Дубай. Обязательно посетите Бурдж-Халифа — главную достопримечательность страны, покатайтесь на лыжах в огромном крытом горнолыжном комплексе и съездите на «Пальмовые острова», — говорит Яна Трофимчук, эксперт по туризму.

Цены на туры в Дубай в ноябре с перелетом и проживанием на семь ночей на двоих составляют в среднем от 120 000 рублей.

Таиланд

Lenta.ru

Таиланд — отличный вариант для того, чтобы поехать отдыхать в ноябре. Виза не нужна, при этом температура воздуха в первой половине ноября здесь не опускается ниже +30 градусов, а температура воды — ниже +28.

«Помимо теплого моря и интересной тропической природы, наших туристов привлекают низкие цены на национальные блюда, фрукты, а также большое количество смотровых площадок, с которых открывается шикарный вид. В этой стране каждый найдет себе развлечения по характеру и кошельку», — отметила Яна Трофимчук.

Сейчас стоимость туров с вылетом в середине ноября из Москвы в Таиланд на двоих на семь ночей начинается от 149 000 рублей, отметили в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру».

Египет

Lenta.ru

Обратите внимание, что нужна виза по прибытии: ее делают в аэропорту страны за 25 долларов. В этот период в стране нет изнуряющей жары, что идеально для отдыха с детьми. Египетские отели предлагают широкий выбор инфраструктуры и активностей для семейного отдыха: детские клубы с профессиональными воспитателями, бассейны, аквапарки и игровые площадки.

Помимо пляжей и бассейнов, в ноябре здесь можно посетить многочисленные достопримечательности. «Сейчас забронировать тур на семь ночей в Египет с датами вылета в середине ноября из Москвы и проживанием в пятизвездочном отеле по системе “все включено” можно от 136 000 рублей на двоих», — уточнили в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру».

Куба

Lenta.ru

На Кубе в ноябре также начинается высокий сезон. В это время погода очень комфортная: в стране завершается период дождей и снижается уровень влажности. А россиянам не нужна виза, чтобы там отдохнуть.

от 225 000 рублей стоят туры на Кубу на двоих на семь ночей с вылетом из Москвы в середине ноября

Турция

Lenta.ru

В эту страну россиянам также не нужна виза. Поздней осенью температура воздуха в Турции опускается до +20 градусов, а море становится довольно холодным. При этом в первую неделю ноября искупаться и позагорать на пляже еще можно — особенно тем, кто любит прохладную воду.

от 96 000 рублей стоят туры в Турцию в ноябре с вылетом из Москвы. Речь идет про путевки на двоих на семь ночей в отеле «все включено»

Отдых в Турции в ноябре понравится и любителям экскурсий. «Советуем отправиться на неделю в Стамбул — в ноябре там еще очень комфортная температура, а турецкий мегаполис сможет предложить вам самые разные варианты для увлекательного времяпрепровождения. Цены на авиабилеты в Стамбул в ноябре начинаются от 12 250 рублей», — рассказали в пресс-службе сервиса «Яндекс.Путешествия».

Мальдивские острова

Lenta.ru

В ноябре погода на Мальдивах очень комфортна: воздух прогревается до +30 градусов. Там также очень красиво: в это время на островах начинается период цветения экзотических растений, отметила Яна Трофимчук. А еще в последний месяц осени в стране отмечают День Республики — 11 и 12 ноября там проходят народные гулянья и парады.

от 217 000 рублей стоят недельные туры на двоих на Мальдивы

Россиянам не нужна виза, чтобы попасть на Мальдивы, что делает это место еще более желанным.

Шри-Ланка

Lenta.ru

Идеальная для пляжного отдыха погода устанавливается на Шри-Ланке с середины ноября: в начале месяца еще могут идти дожди, но к концу вода здесь прогревается до +29 градусов, воздух — до +30.

от 77 000 рублей стоят туры на двоих на семь ночей на Шри-Ланку

Однако для отдыха на Шри-Ланке россиянам понадобится виза: ее можно оформить заранее онлайн или по прибытии.

В каких еще странах отдохнуть в ноябре?

Мьянма

Это не слишком популярная у туристов страна, однако там есть что посмотреть.

«Погода в это время прекрасная. А уникальное сочетание архитектуры, эклектичных буддистских храмов, золотых ступ, удивительной природы, интересных традиций, вкусной еды и пустынных пляжей выгодно выделяет ее из других азиатских стран», — рассказал «Ленте.ру» путешественник с 20-летним стажем, тревел-блогер Дмитрий Лукьянчук.

Дорога обойдется дорого: только перелет из Москвы в Янгон (столицу Мьянмы) в одну сторону на двоих взрослых будет стоить от 100 000 рублей (самый дешевый) до 153 000 рублей (самый быстрый). Зато цены на отели за одну ночь начинаются от 2500 рублей. А вот визу россиянам оформлять не нужно.

Бангладеш

Lenta.ru

Еще одна нетривиальная азиатская страна для путешествий. Круглый год температура воздуха там не опускается ниже 18 градусов, но в ноябре она поднимается в среднем до +24.

Отдыхающих там ждут прекрасные виды на водопады и мангровые леса, а также многочисленные дворцы и другие архитектурные памятники. А вот сервис там сильно уступает привычным нам стандартам. Да и на пляжах не очень комфортно.

Туристов в Бангладеш почти не бывает, и вы обязательно будете привлекать всеобщее внимание. Люди там очень дружелюбные: спросят, откуда вы, пожмут руку и иногда попросят сделать селфи. Но все это без излишней назойливости, очень позитивно, —говорит Дмитрий Лукьянчук, тревел-блогер.

Тур с вылетом из Москвы в Дакку (столицу страны) с проживанием в гостинице и различными экскурсиями в ноябре на двоих обойдется в 200 000 рублей. При этом по прилету нужно оформить туристическую визу: для этого придется собрать документы и оплатить пошлину в 51 доллар.

Перу

Lenta.ru

В Южном полушарии в ноябре как раз начинается весна. В первую очередь стоит посетить Перу, уверен Дмитрий Лукьянчук — тем более виза туда не нужна. «Вас ждут великолепные национальные парки и памятники древних цивилизаций. Главное богатство Перу — город-калейдоскоп Лима, столица инков Куско и мистические линии Наска, храмы Мачу-Пикчу и бурлящая жизнью дельта Амазонки», — рассказал путешественник.

В то же время поездка в Южную Америку обойдется россиянам очень дорого.

от 142 000 рублей стоят билеты на самый дешевый перелет Москва — Лима в середине ноября на двоих без багажа

Перелет займет два дня и пять часов. Самый быстрый перелет длится чуть больше суток — 25 часов, но стоит он более чем в два раза дороже: от 360 000 рублей.

«В Южной Америке дороже отели, намного дороже (но качественнее, чем в Азии) транспорт, дороже внутренние перелеты. Еда тоже дороже. Но такого природного разнообразия и колорита вы не найдете ни на одном из уже знакомых азиатских маршрутов», — подчеркнул путешественник.

Бразилия

В ноябре в Бразилии уже тепло, но еще нет толп туристов, которые приезжают в страну в январе-феврале ради карнавала. Например, в Рио-де-Жанейро температура воздуха достигает +25 градусов, а в Белеме даже +30.

При поездке в Бразилию стоит посетить заповедник Ленсойш.

«Это волшебная пустыня из белых песков и синих озер с рыбой. Дюны высотой до 40 метров перемещаются ветром, дующим с моря. Ежегодно перемещение дюн составляет 20 метров. Также ветер меняет их форму и высоту. В дюнах тепло и осенью, так что купание в озерах доставляет отдельное удовольствие», — отметил Дмитрий Лукьянчук.

от 162 000 рублей стоят самые дешевые авиабилеты из Москвы в Рио-де-Жанейро на двоих

Россиянам не нужна виза. Полет займет один день 23 часа, за багаж придется доплатить отдельно порядка 32 000 рублей. Самый быстрый перелет обойдется более чем в два раза дороже: за 432 000 рублей время полета составит на сутки меньше — всего 22 часа.

Lenta.ru

Африка

Отдых в Африке обойдется намного дешевле, чем в Перу или Бразилии. Из Москвы в Кейптаун (ЮАР) в середине ноября двое взрослых могут улететь за 94 тысячи рублей. Перелет займет почти двое суток — один день 22 часа. Тем, кто хочет максимально сократить время пути, придется раскошелиться: перелет займет чуть больше 17 часов, но обойдется в 185 тысяч рублей на двоих.

«Если хочется посмотреть на великую миграцию животных, отправляйтесь в восточные районы Серенгети, граничащие с заповедной зоной Нгоронгоро», — отметил Лукьянчук.

Новая Зеландия

Новая Зеландия особенно привлекает любителей дикой природы: ее основные достопримечательности знакомы многим по фильму «Властелин колец», который снимали именно в тех краях. «Изрядная доля природных красот сохранилась здесь в первозданном состоянии. Территория Новой Зеландии позволят вам объездить много интересных мест за один визит», — рассказал Дмитрий Лукьянчук.

Для отдыха в Новой Зеландии россиянам нужно оформить визу.

В какие страны россиянам не нужна виза в 2023 году?

В 2023 году виза россиянам не нужна для поездки более чем в 100 стран. Ниже — самые популярные из них.

Для поездки в эти страны достаточно иметь действующий загранпаспорт. При этом даже он не нужен для визита в ряд стран бывшего СССР

В какие страны Европы не нужна виза? Белоруссия

Молдавия

Сербия

Турция

Черногория

В какие страны Азии не нужна виза? Армения

Азербайджан

Бахрейн

Вьетнам

Грузия

Казахстан

Катар

Малайзия

Мальдивы

Мьянма

ОАЭ

Таиланд

Филиппины

В какие страны Южной Америки не нужна виза? Аргентина

Бразилия

Венесуэла

Колумбия

Перу

Уругвай

Чили

В какие страны Северной Америки не нужна виза? Багамские острова

Барбадос

Доминикана

Коста-Рика

Куба

Панама

Сальвадор

Ямайка

В какие страны Африки не нужна виза? Марокко

Тунис

Маврикий

Мадагаскар

Сейшельские острова

ЮАР